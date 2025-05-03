Οκτώ χώρες μέλη του ΟΠΕΚ+ ανακοίνωσαν σήμερα μεγάλη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Ιούνιο, επιταχύνοντας τον ρυθμό αύξησης της παραγωγής με κίνδυνο να μειωθούν οι τιμές του μαύρου χρυσού που έχουν πέσει ήδη σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η Σαουδική Αραβία μαζί με τη Ρωσία και άλλα έξι μέλη του καρτέλ θα εξορύσσουν 411.000 βαρέλια την ημέρα, όπως και τον Μάιο, σύμφωνα με μια ανακοίνωση, ενώ το αρχικό σχέδιο προέβλεπε αύξηση 'μόνο' 137.000 βαρελιών.

«Ο ΟΠΕΚ+ μόλις έριξε μια βόμβα στην αγορά στην αγορά πετρελαίου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χόρχε Λεόν της Rystad Energy.

«Έπειτα από το σήμα του περασμένου μήνα, η σημερινή απόφαση στέλνει ένα σαφές μήνυμα: ο οργανισμός αλλάζει στρατηγική και επιδιώκει να ξανακερδίσει τμήματα της αγοράς έπειτα από χρόνια περικοπών», συνεχίζει.

Μια μεταστροφή που επιτρέπει επίσης «καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ», σύμφωνα με τον αναλυτή.

Λίγο αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαίτησε από τη Σαουδική Αραβία να παράγει περισσότερο ώστε να πέσουν οι τιμές του μαύρου χρυσού.

Τα μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) υπό το Ριάντ, και οι σύμμαχοί τους υπό τη Μόσχα, συνέπηξαν το 2016 τη συμμαχία ΟΠΕΚ+ ώστε να έχουν μεγαλύτερο βάρος στην αγορά.

Αυτές οι 22 χώρες, η πλειονότητα των οποίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο, υπολόγιζαν μέχρι πρόσφατα στη σπανιότητα της προσφοράς προκειμένου να αυξάνουν τις τιμές, κρατώντας εκατοντάδες βαρέλια ως απόθεμα.

Με τη μεγαλύτερη προσπάθεια να καταβάλλουν οκτώ μέλη, που είχαν συμφωνήσει σε συμπληρωματικές μειώσεις: εκτός από τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν.

Αφού απέκρουσαν κατ΄επανάληψη την παραγωγή τέτοιων ποσοτήτων, ξεκίνησαν στις αρχές Απριλίου τη διαδικασία και πλέον στηρίζονται στην επιτάχυνση της παραγωγής.

Πηγή: skai.gr

