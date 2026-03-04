Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Aύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών στον τομέα των αυτοκινήτων τον Δεκέμβριο

Αντίστοιχα, μειώση παρουσίασε ο δείκτης του κύκλου εργασιών στον τομέα των αυτοκινήτων τον Νοέμβριο - Αύξηση σημείωσε τον Οκτώβριο

Αυτοκίνητα

Αύξηση σημείωσε τον Δεκέμβριο ο δείκτης του κύκλου εργασιών στον τομέα των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 (χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή  μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της  περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής :  

• Οκτωβρίου, αύξηση 4,8% 
• Νοεμβρίου, μείωση 1,1% και  
• Δεκεμβρίου, αύξηση 11,3%, 

ενώ οι Δείκτες Όγκου στον κλάδο 45 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής: 
• Οκτωβρίου, αύξηση 4,0%,  
• Νοεμβρίου, μείωση 1,8% και  
• Δεκεμβρίου, αύξηση 9,9%. 

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων)της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής (Πίνακας 1):  

• Οκτωβρίου, αύξηση 3,2% 
• Νοεμβρίου, μείωση 1,7% και  
• Δεκεμβρίου, αύξηση 5,8%,  

ενώ οι Δείκτες Όγκου στην ομάδα 451 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής: 
• Οκτωβρίου, αύξηση 3,3%,  
• Νοεμβρίου, μείωση 1,3% και  
• Δεκεμβρίου, αύξηση 5,5%. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΛΣΤΑΤ αυτοκίνητα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark