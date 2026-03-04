Αύξηση σημείωσε τον Δεκέμβριο ο δείκτης του κύκλου εργασιών στον τομέα των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 (χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής :
• Οκτωβρίου, αύξηση 4,8%
• Νοεμβρίου, μείωση 1,1% και
• Δεκεμβρίου, αύξηση 11,3%,
ενώ οι Δείκτες Όγκου στον κλάδο 45 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
• Οκτωβρίου, αύξηση 4,0%,
• Νοεμβρίου, μείωση 1,8% και
• Δεκεμβρίου, αύξηση 9,9%.
Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων)της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής (Πίνακας 1):
• Οκτωβρίου, αύξηση 3,2%
• Νοεμβρίου, μείωση 1,7% και
• Δεκεμβρίου, αύξηση 5,8%,
ενώ οι Δείκτες Όγκου στην ομάδα 451 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
• Οκτωβρίου, αύξηση 3,3%,
• Νοεμβρίου, μείωση 1,3% και
• Δεκεμβρίου, αύξηση 5,5%.
