ΕΛΣΤΑΤ: Aύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρεμπόριο τον Δεκέμβριο

Μείωση καταγράφηκε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο - Σε όρους όγκου σημειώθηκε αύξηση τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο και μείωση τον Νοέμβριο

ΕΛΣΤΑΤ

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκέμβριου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκέμβριου 2024, παρουσίασαν μείωση τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και αύξηση τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Ειδικότερα η ετήσια μεταβολή ανά μήνα:

• Οκτωβρίου, μείωση 0,4%
• Νοεμβρίου, μείωση 2,8% και
• Δεκέμβριου, αύξηση 3,5%

Οι  Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Οκτωβρίου, αύξηση 1,4%
• Νοεμβρίου, μείωση 2,1% και
• Δεκέμβριου, αύξηση 7,5%

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΕΛΣΤΑΤ τζίρος εμπόριο
