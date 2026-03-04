Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκέμβριου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκέμβριου 2024, παρουσίασαν μείωση τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και αύξηση τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα η ετήσια μεταβολή ανά μήνα:
• Οκτωβρίου, μείωση 0,4%
• Νοεμβρίου, μείωση 2,8% και
• Δεκέμβριου, αύξηση 3,5%
Οι Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
• Οκτωβρίου, αύξηση 1,4%
• Νοεμβρίου, μείωση 2,1% και
• Δεκέμβριου, αύξηση 7,5%
