Πάνω από τα 100 δολάρια η τιμή του πετρελαίου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, φτάνοντας σχεδόν τα 110 δολάρια, λόγω του πολέμου με το Ιράν και των φόβων για παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ, σημαντικό πέρασμα για το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, έκλεισαν ουσιαστικά από το Ιράν ως απάντηση στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

Η τιμή του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αυξήθηκε σημαντικά, με το ολλανδικό TTF να εκτοξεύεται κατά περίπου 30%, λόγω του κλεισίματος των Στενών και της διακοπής παραγωγής LNG στο Κατάρ μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις.

Ως αποτέλεσμα του πολέμου με το Ιράν, η τιμή του αργού πετρελαίου ξεπέρασε το φράγμα των 100 δολαρίων για πρώτη φορά εδώ και μια τριετία. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, σημείου αναφοράς για το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας στην Ευρώπη, αυξήθηκε μέχρι και 19%, αγγίζοντας σχεδόν τα 110 δολάρια ανά βαρέλι. Λίγο νωρίτερα, κατά την έναρξη των συναλλαγών στο Σικάγο, το West Texas Intermediate (WTI) εκτοξεύθηκε πάνω από το όριο των 100 δολαρίων. Ας σημειωθεί ότι το 2022, λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η τιμή του αργού πετρελαίου εκτοξεύθηκε στα ύψη ξεπερνώντας τα 100 δολάρια και φθάνοντας ακόμα και τα 340 δολάρια. Λίγο πριν από το ξεκίνημα του πολέμου με το Ιράν, το αργό πετρέλαιο Brent κυμαινόταν γύρω στα 70 δολάρια ανά βαρέλι.

Ανεβαίνει και η τιμή του LNG

Ο φόβος ενός παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ παραμένει κυρίαρχο θέμα στην αγορά πετρελαίου. Σε καιρό ειρήνης, περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου περνά από τα Στενά, τα οποία έκλεισε ουσιαστικά το Ιράν ως απάντηση στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις. Τα Στενά του Ορμούζ είναι επίσης πολύ σημαντικά για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, από χώρες όπως το Κατάρ. Έτσι, παράλληλα με το πετρέλαιο, άλμα κάνει και η τιμή του φυσικού αερίου. Το πρωί της Δευτέρας, το ολλανδικό TTF, το σημαντικότερο ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, εκτινάχθηκε κατά περίπου 30%, φτάνοντας προσωρινά τα 69,70 ευρώ. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στο de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, αλλά και στη διακοπή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ λόγω των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

Κίνδυνος εκτόξευσης στα 150 δολάρια

Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σάαντ αλ Καάμπι, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στους Financial Times για σοβαρές επιπτώσεις του πολέμου στη μεταφορά ορυκτών καυσίμων από την ευρύτερη περιοχή. Εξέφρασε μάλιστα φόβους για πάγωμα της παραγωγής πετρελαίου σε όλες τις χώρες του Περσικού Κόλπου μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Δεν απέκλεισε μάλιστα μια αύξηση της τιμής του μαύρου χρυσού μέχρι και τα 150 δολάρια.



Για τα περισσότερα νοικοκυριά, η εκτίναξη της τιμής του φυσικού αερίου δεν έχει άμεσο αντίκτυπο, μιας και διαθέτουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Συνήθως οι αυξήσεις τιμών στο χρηματιστήριο φθάνουν με καθυστέρηση στους πελάτες.



