Ένα ισχυρό όπλο στην μάχη κατά της αδήλωτης υπερωριακής εργασίας – και κατά συνέπεια υπέρ της βελτίωσης των εισοδημάτων των εργαζομένων - αποδεικνύεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας.
Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σχεδόν σε όλους τους κλάδους που εφαρμόστηκε το μέτρο, παρατηρήθηκε αύξηση στις υπερωρίες που δηλώνονται.
Όπως αναφέρει η Καθημερινή, τα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη » δείχνουν ότι από το 2022 που ξεκίνησε πιλοτικά η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, παρατηρείται σταθερή άνοδος των υπερωριών.
Το 2022 δηλώθηκαν 2,56 εκατ. ώρες υπερωριακής απασχόλησης – αύξηση της τάξης του 39% σε σχέση με το 2021, όταν είχαν καταγραφεί μόλις 1,87 εκατ. ώρες.
Το 2023 είχαμε 2,68 εκατ. ώρες καταγεγραμμένων υπερωριών, αυξημένες κατά 4,7% σε σχέση με το 2022.
Ανά κλάδο:
- Στα σούπερ μάρκετ το 2022 παρατηρήθηκε αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών της τάξης του 24,5%, η οποία συνεχίστηκε και το 2023, κοντά στο 30%
- Στις τράπεζες, η σωρευτική αύξηση των υπερωριών προσεγγίζει το 14%
- Στο λιανικό εμπόριο και τη βιομηχανία (όπου το μέτρο εφαρμόστηκε εντός του 2024)παρατηρείται πάνω από 10% αύξηση στις υπερωρίες που δηλώθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, σε σχέση με το αντίστοιχο 7μηνο του 2023.
