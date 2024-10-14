Premia Properties: Διατήρησε τη διαβάθμιση στην κλίμακα A η ICAP CRIF

Τη διαβάθμιση στην κλίμακα Α, διατήρησε η ICAP CRIF A.E., για την Premia Properties.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η Premia Properties αναφέρει ότι "στις 10.10.2024, η ICAP CRIF A.E., στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της PREMIA PROPERTIES και διατήρησε τη διαβάθμιση στην κλίμακα A, κατατάσσοντας την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου."



Πηγή: skai.gr

