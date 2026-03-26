«Πράσινο φως», υπό όρους, από το Ευρωκοινοβούλιο στη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη, με ευρεία πλειοψηφία, δύο νομικές προτάσεις για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας που επετεύχθη πέρυσι μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, εισαγάγοντας όμως τροπολογίες που έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα τηρήσει τη συμφωνία.

Οι διαπραγματευτές του Ευρωκοινοβουλίου αναμένεται να συναντηθούν, ενδεχομένως και στις 13 Απριλίου, με εκπροσώπους των κρατών-μελών της ΕΕ προκειμένου να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για έναν τελικό συμβιβασμό που θα μπορούσε στη συνέχεια να τεθεί σε ισχύ.

Τα μέτρα που θέτουν σε εφαρμογή τη συμφωνία έχουν τυπικά χωριστεί σε δύο διαφορετικά κείμενα. Το πρώτο προβλέπει τη μείωση των δασμών στα αμερικανικά προϊόντα και εγκρίθηκε με 417 ψήφους υπέρ, 154 κατά και 71 αποχές, ενώ το δεύτερο αναστέλλει την εφαρμογή της είσπραξης δασμών και εγκρίθηκε με 437 ψήφους υπέρ, 144 κατά και 60 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές ωστόσο εισήγαγαν ρήτρα αναστολής της συμφωνίας σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλήσει την εδαφική κυριαρχία της ΕΕ, όπως έκανε νωρίτερα φέτος όταν πίεζε για την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Παράλληλα, έχουν συμπεριλάβει τροπολογίες που επιδιώκουν να συνδέσουν την εφαρμογή της συμφωνίας με την άρση των δασμών στα παράγωγα προϊόντα χάλυβα, μέσω της λεγόμενης «ρήτρας έναρξης». Υπάρχει επίσης και μια «ρήτρα λήξης», η οποία προβλέπει ότι η συμφωνία θα εκπνεύσει τον Μάρτιο του 2028.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, κάλεσε τη Δευτέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει επιτέλους τη συμφωνία που είχε συναφθεί στο Τέρνμπερι της Σκωτίας τον περασμένο Ιούλιο.

Οι ευρωβουλευτές είχαν καθυστερήσει τη διαδικασία, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τον περασμένο μήνα την αρχική ατζέντα δασμών του Τραμπ. Η συμφωνία που είχε επιτευχθεί στο Τέρνμπερι προέβλεπε ανώτατο όριο δασμών 15% για τις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ. Πλέον ισχύει ένας προσωρινός αμερικανικός δασμός 10%.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.