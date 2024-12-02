Κυμαινόμενα πράσινα τιμολόγια από 15,5 έως και 19,95 λεπτά ανακοίνωσαν οι πάροχοι για τον Δεκέμβριο. Παρά τις μεγάλες εκπτώσεις που εφάρμοσαν, τα τιμολόγια είναι αυξημένα σε σχέση με τον Νοέμβριο εξαιτίας της ανόδου των τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Εντός των ημερών αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επιδότηση των τιμών, που θα αφορά εκτός από τα οικιακά και τα επαγγελματικά τιμολόγια ενώ η Ρυθμιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι το "πράσινο" τιμολόγιο θα εξακολουθήσει να προσφέρεται υποχρεωτικά από τους προμηθευτές και το 2025.

Αναλυτικά:Οι τιμές για το Δεκέμβριο ξεκινούν από 15,499 σεντς ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες το μήνα (είναι το "πράσινο" τιμολόγιο της ΔΕΗ η οποία προχώρησε σε έκπτωση 68 % επί της βασικής τιμής), ενώ στα 14,514 σεντς διαμορφώνεται το νυχτερινό τιμολόγιο. Η πλήρης λίστα με τις τιμές Δεκεμβρίου για όλες τις κατηγορίες τιμολογίων έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση ΕΔΩ.

Στο μεταξύ, η Ρυθμιστική Αρχή ανακοίνωσε πως "δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί νεότερη Υπουργική Απόφαση που να ρυθμίζει διαφορετικά τους κανόνες εφαρμογής του Ειδικού Τιμολογίου ("πράσινο") συνάγεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 εξακολουθεί να προσφέρεται υποχρεωτικά από τους Προμηθευτές βάσει της δομής που περιγράφεται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση και υπό τους κανόνες του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

