Ανάλυση: $1,3 τρισ. θα εισφέρει το 5G στην παγκόσμια οικονομία έως το 2030

Η ανάπτυξη του 5G συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς, παγκοσμίως, με τη συνολική οικονομική συνεισφορά του στην οικονομία να φτάνει το $1,3 τρισ. έως το 2030. Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς δεν αποτελούν πλέον μια καινοτομία, αλλά ένα κεντρικό στοιχείο της παγκόσμιας τεχνολογικής υποδομής, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα, τη βιομηχανία και την καινοτομία.

Σύμφωνα με την Έκθεση Ericsson Mobility Report για τον Νοέμβριο, το 2024 οι συνδρομές 5G ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 300 εκατομμυρίων συνδρομών μέσα σε έναν χρόνο. Η κάλυψη των δικτύων 5G αγγίζει, πλέον, το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ προβλέπεται να φτάσει το 85% μέχρι το 2030. Στην ίδια περίοδο, το 5G αναμένεται να αντιπροσωπεύει 80% της παγκόσμιας κίνησης δεδομένων.

Η μέση ταχύτητα σύνδεσης στα δίκτυα 5G φτάνει, πλέον, τα 10 Gbps, καθιστώντας δυνατές εφαρμογές όπως οι υπηρεσίες εικονικής πραγματικότητας (VR) και επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Σε πολλές περιοχές, το 5G παρέχει ταχύτητες έως και 10 φορές υψηλότερες από το 4G, με σημαντικά χαμηλότερη καθυστέρηση.

Όπως προκύπτει από το report, το 5G επηρεάζει δραστικά τη βιομηχανία, με το IoT να αναμένεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές μέχρι το 2030. Ο τομέας των μεταφορών εκτιμάται ότι θα ωφεληθεί ιδιαίτερα, με προβλέψεις για αύξηση της αποτελεσματικότητας έως και 20% στις αυτόνομες μεταφορές.

Εντυπωσιακή υιοθέτηση

Η Ασία και η Βόρεια Αμερική οδηγούν την ανάπτυξη του 5G, με την Κίνα να καταγράφει περισσότερες από 1,3 δισεκατομμύρια συνδρομές 5G μέχρι το τέλος του 2024, ενώ στη Νότια Κορέα το 90% των χρηστών κινητής τηλεφωνίας να έχουν ήδη μεταβεί στο 5G.

Στο μεταξύ, η έκθεση τονίζει ότι το 5G μπορεί να μειώσει το ενεργειακό αποτύπωμα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, με την Ericsson να υπολογίζει έως και 30% μείωση στην κατανάλωση ενέργειας ανά GB δεδομένων σε σύγκριση με το 4G. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων βιωσιμότητας.

Μελλοντικές προοπτικές

Η χρήση του 5G στην αυτοκινητοβιομηχανία, τον τομέα της υγείας και τις έξυπνες πόλεις προβλέπεται να διπλασιαστεί μέσα στην επόμενη πενταετία. Επιπλέον, η ανάπτυξη των ιδιωτικών δικτύων 5G (private 5G networks) αναμένεται να επηρεάσει θετικά τον κατασκευαστικό τομέα και τη βιομηχανία.

Όπως επιβεβαιώνει το report, το 5G βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας ψηφιακής μετάβασης, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα και τις οικονομικές ευκαιρίες σε πρωτοφανή επίπεδα. Οι ταχύτατοι ρυθμοί υιοθέτησης του υπογραμμίζουν τη σημασία του ως κινητήρια δύναμη της τεχνολογικής και κοινωνικής εξέλιξης.

