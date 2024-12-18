Παράταση στην υποβολή της δήλωσης του Πόθεν Έσχες, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025 προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Αναδιάρθρωση σιδηροδρομικού τομέα και ενίσχυση ρυθμιστικών φορέων μεταφορών».

Πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα για του Πόθεν Έσχες

Φέτος, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με προηγούμενα έτη. Η πιο χαρακτηριστική διαφοροποίηση, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είναι ότι όλα τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης των φορολογούμενων -εισοδήματα, ακίνητα, καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα- θα μπορούν να αντληθούν αυτόματα. Ο φορολογούμενος απλώς θα επιβεβαιώνει την ορθότητά τους.

Δείτε αναλυτικά πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα:

Αντλεί δεδομένα από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τα πιστωτικά ιδρύματα, με στόχο την αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση της υποβολής των δηλώσεων από τους υπόχρεους.

Ενισχύει τη διαφάνεια και τη δυνατότητα ελέγχου των δηλώσεων, καθώς τα διαθέσιμα δεδομένα για κάθε υπόχρεο προσυμπληρώνονται αυτόματα. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν αντληθεί δεδομένα από 114 χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα.

Έχει διακριτή υποβολή δηλώσεων από τους συζύγους των υπόχρεων προσώπων, οι οποίοι σύμφωνα με τον ν. 5026/23 αποκτούν αυτοτελή υποχρέωση υποβολής.

Διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, emep.gov.gr, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη ενημέρωση των υπόχρεων προσώπων.

