Σε συζητήσεις βρίσκονται οι αυτοκινητοβιομηχανίες Honda και Nissan προκειμένου να εμβαθύνουν τους δεσμούς τους, ακόμα και με μια πιθανή συγχώνευση.

Η πιθανή συγχώνευση των δύο αυτοκινητοβιομηχανιών θα οδηγούσε σε μια εταιρεία ύψους 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ετήσια παραγωγή 7,4 εκατομμυρίων οχημάτων, καθιστώντας την τον τρίτο μεγαλύτερο όμιλο αυτοκινήτων στον κόσμο μετά την Toyota και την Volkswagen.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δύο εταιρείες είχαν ήδη σφυρηλατήσει μια στρατηγική συνεργασία τον Μάρτιο για να συνεργαστούν στην ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά τα εντεινόμενα οικονομικά και στρατηγικά προβλήματα της Nissan τους τελευταίους μήνες έχουν κάνει επείγουσα πλέον την ανάγκη για στενότερη συνεργασία με την Honda.

Η Nissan ανακοίνωσε ένα σχέδιο εξοικονόμησης κόστους 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο μήνα που περιλαμβάνει περικοπή 9.000 θέσεων εργασίας και 20% της παγκόσμιας παραγωγικής της ικανότητας, καθώς η πτώση των πωλήσεων στην Κίνα και τις ΗΠΑ οδήγησε σε βουτιά 85% στα κέρδη της το β΄τρίμηνο του έτους.

«Αυτή η συμφωνία φαίνεται να αφορά περισσότερο τη διάσωση της Nissan, αλλά η ίδια η Honda δεν επαναπαύεται στις δάφνες της», δήλωσε ο Sanshiro Fukao, εκτελεστικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Ερευνών Itochu. «Η ταμειακή ροή της Honda πρόκειται να επιδεινωθεί το επόμενο έτος και τα ηλεκτρικά της δεν πήγαν τόσο καλά».

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετώπισαν σημαντικές προκλήσεις από τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, ιδιαίτερα στην Κίνα.

Όπως αποκάλυψαν άτομα που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο αυτοκινητοβιομηχανιών επικεντρώνονται στην εξεύρεση τρόπων ενίσχυσης της συνεργασίας τους και περιλαμβάνουν τη δυνατότητα σύστασης εταιρείας χαρτοφυλακίου.

Οι εταιρείες συζητούν επίσης το ενδεχόμενο πλήρους συγχώνευσης, σύμφωνα με μία από τις πηγές, καθώς και τρόπους συνεργασίας με τη Mitsubishi Motors στην οποία η Nissan είναι ο κορυφαίος μέτοχος με μερίδιο 24%.

