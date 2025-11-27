Πώς ωφελούνται εργαζόμενοι και επιχειρήσεις από την ιστορική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις - Τι προβλέπεται

Του Χρυσόστομου Τσούφη

19 Ιουνίου 2025. Ο ΣΕΒ υπογράφει μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου συλλογική σύμβαση εργασίας για το 2025-26.



Μια σύμβαση που προβλέπει αποδοχές αρκετά πάνω από τον κατώτατο μισθό, για παράδειγμα χωρίς τριετία 41,7 ευρώ/ημέρα έναντι 34,8 ευρώ/ημέρα του κατώτατου μισθού, καθώς και διάφορα επιδόματα όπως ειδικών συνθηκών και εργοδηγών.



Η σύμβαση αυτή όμως παρότι υπογράφτηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία δεν αφορά όλους τους εργαζόμενος στο μέταλλο αλλά περίπου το 1/3. Κι αυτό γιατί οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ, που αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν τη συμφωνία τόσους εργαζομένους καλύπτουν. Με βάση τον ισχύοντα νόμο θα έπρεπε να καλύπτουν το 50%+1 για να μπορεί η σύμβαση να καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου.



Άρα λοιπόν, το 30% των εργαζόμενων στο μέταλλο αυτή τη στιγμή αμείβεται με πιο γενναίες απολαβές, το υπόλοιπο 70%, των οποίων οι εργοδότες δεν ήθελαν να είναι μέλη του ΣΕΒ, για να μην δεσμεύονται από συμβάσεις, αμείβονται με τον κατώτατο. Εργαζόμενοι δηλαδή 2 ταχυτήτων.



Αυτό το 50%+1 αλλάζει μετά την ιστορική συμφωνία Πολιτείας και κοινωνικών φορέων και μειώνεται στο 40%. Επειδή όμως και πάλι δεν πληρείται το κριτήριο επεκτασιμότητας, η συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στη ΓΣΕΕ, να έρθει και να συνυπογράψει τη σύμβαση και κάθε σύμβαση στην οποία ο άλλος συμβαλλόμενος είναι εθνικός εργοδοτικός φορέας και αμέσως να επεκταθεί σε όλους τους εργαζομένους του κλάδου ανεξάρτητα από ποσοστά κάλυψης.

Με τη διευκόλυνση αυτή στην υπογραφή των κλαδικών συμβάσεων που επιτυγχάνεται για τους εργαζόμενους:

Δυνατότητα αύξησης μισθών

Καλύτερες παροχές

Σταθερότητα στο εργασιακό περιβάλλον

Πολύ λιγότερη ψυχολογική πίεση αφού περιορίζεται η ανησυχία μεταβολών στους εργασιακούς όρους.

Στη Win Win συμφωνία κέρδη καταγράφονται και για τις επιχειρήσεις:

Καταπολέμηση αθέμητου ανταγωνισμού αφού το πλαίσιο είναι ίδιο για όλους

Αναπτυξιακό όφελος από την εργασιακή ειρήνη αφού αποφεύγονται οι συνεχείς διαπραγματεύσεις

Αξιοποίηση επενδυτικών δυνατοτήτων

Δυνατότητα επένδυσης στους εργαζόμενους και εξέλιξης τους

Στις περιπτώσεις πάντως που δεν μπορεί να …παρέμβει η ΓΣΕΕ και πρέπει να τηρηθεί το όριο του 40%, η συμφωνία προβλέπει ότι θα χρησιμοποιούνται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων ώστε να καθορίζεται αν εμπίπτουν ή όχι στις προβλέψεις των συμβάσεων ώστε να μην μπορεί καμία επιχείρηση αυθαίρετα να ισχυρίζεται ότι δεν την αφορά η σύμβαση.

Επιπλέον, προβλέπεται απλοποίηση των διαδικασιών για εγγραφή στα μητρώα οργανώσεων (ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ) ώστε να ενισχυθεί η εγγραφή σε αυτά και κατά συνέπεια η δυνατότητα επέκτασης συλλογικών συμβάσεων εργασίας.



Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμούν περισσότερες από 15 συμβάσεις για επέκταση. Με το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται θα επανεξεταστούν.



Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή που φέρνει η συμφωνία πολιτείας – κοινωνικών φορέων είναι η κατάργηση του μνημονιακού κατάλοιπου της μερικής μετενέργειας. Πλέον μια Συλλογική Σύμβαση που τελειώνει θα παρατείνεται για 3 μήνες όπως ισχύει και τώρα και θα εξακολουθεί και μετά τη λήξη της να προστατεύει τους εργαζόμενους μέχρι την υπογραφή νέας συλλογικής ή ατομικής.

Μάλιστα την προστασία θα απολαμβάνουν ακόμη και οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται μέσα στο διάστημα της 3μηνης παράτασης της.

Η τρίτη αλλαγή αφορά στην επιτάχυνση και διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της διαιτησίας.

Δημιουργείται ένα τριμελές όργανο με αποκλειστική αρμοδιότητα να ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μονομερή προσφυγή.

Καταργείται επίσης ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, με τη διατήρηση πάντως της δικαστικής προσβολής της διαιτητικής απόφασης.



Το συνολικό σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Εργασίας – που περιλαμβάνει και τη Συμφωνία – θα παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο και στη συνέχεια θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή στις αρχές του νέου έτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.