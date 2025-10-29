Πώς νόμοι φτιαγμένοι στο πόδι ή που υλοποιούνται κατά το δοκούν ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Κάτι συμβαίνει με τη διαδικασία της νομοθέτησης και την υλοποίηση της...

Νόμοι γράφονται βιαστικά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη σημαντικές παράμετροι, άλλοι νόμοι που ήταν ανεπαρκείς ή ήταν προηγούμενων κυβερνήσεων άλλης πολιτικής... απόχρωσης δεν καταργούνται με άλλους νόμους, αλλά εφαρμόζονται κατά το δοκούν, με αποτέλεσμα να προκαλούνται περισσότερα προβλήματα, άλλοι νόμοι ψηφίζονται και δεν εφαρμόζονται.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο «ριγμένος» είναι ο πολίτης.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τις αυξήσεις των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών. Ο μνημονιακός νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε ότι πρέπει να αποτελούν το 20% του συνολικού εισοδήματος προκαλώντας το κίνημα της γραβάτας όπως αποκαλέστηκε.

Με το νόμο Βρούτση αποφασίστηκε νέο καθεστώς υπολογισμού τους με βάση το οποίο έως το 2022 έμειναν σταθερές, 2023 και 2024 αυξήθηκαν με βάση τον πληθωρισμό και από το 2025 θα έπρεπε να αυξάνονται με βάση έναν νέο δείκτη μεταβολής μισθών που θα ετοίμαζε η ΕΛΣΤΑΤ. Η οποία όμως δεν ήταν έτοιμη την πρωτοχρονιά του 2025, οπότε και φέτος η αύξηση έγινε με βάση και πάλι τον πληθωρισμό.

Τώρα προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες ότι και το 2026 η αύξηση μπορεί να γίνει με τον πληθωρισμό. Κι αυτό γιατί αν εφαρμοστεί ο νόμος οι εισφορές μπορεί να αυξηθούν και 5%, ενώ αν ως βάση τεθεί ο πληθωρισμός θα είμαστε στο 2,6%.

Έχουμε λοιπόν έναν νόμο που δεν πρόκειται να εφαρμοστεί για 2η συνεχή χρονιά (το ότι το 2025 αυτό δεν έγινε για τεχνικούς λόγους κι αυτό αστοχία είναι) έστω κι αν εδώ η κυβέρνηση θέλει να ευνοήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Δεν μπορεί όμως η ίδια η κυβέρνηση να μην εφαρμόζει τους νόμους. Προς θεού δεν λέω ότι πρέπει να επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι, ας μπει όμως μια πρόβλεψη ότι οι αυξήσεις θα είναι με βάση το μικρότερο από τα 2 μεγέθη, ώστε να μην ανακύπτουν τέτοια ζητήματα.



Δεύτερο ζήτημα οι συντάξεις χηρείας. Πάλι εδώ ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει συγκεκριμένες περικοπές, σύμφωνα με τις οποίες μετά την τριετία η σύνταξη χηρείας πέφτει στο μισό (από 70% στο 35%) εφόσον ο δικαιούχος εργάζεται ή παίρνει τη δική του/της σύνταξη.

Η κυβέρνηση παρότι αντιμετώπιζε σημαντικές τεχνικές δυσκολίες που την απέτρεπαν να εφαρμόσει το νόμο στο σύνολο του, αντί να τον αλλάξει ή να αναστείλει εν συνόλω την εφαρμογή του, τον εφάρμοσε α λα καρτ, εκεί που δεν υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες. Κάπως έτσι οι συντάξεις χηρείας περικόπηκαν από το 2020 μόνο στο Δημόσιο και τον ΟΓΑ.

50.000-70.000 χήροι και χήρες του ιδιωτικού τομέα συνέχισαν να λαμβάνουν χρήματα που με βάση το νόμο δεν θα έπρεπε...

Και τώρα; Τι γίνεται τώρα;

Όλα τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι (επιστροφή σε δόσεις, μείωση εθνικής σύνταξης, περικοπή της μικρότερης από τις 2) έχουν ζητήματα εφόσον έχουν... γεννηθεί παιδιά κι αποπαίδια και όσο η κυβέρνηση κλωθογυρίζει τη λύση, το πρόβλημα διογκώνεται.

Το τρίτο παράδειγμα έχει να κάνει με την καθολική εφαρμογή του IRIS στην αγορά. Ξεπερνώ το γεγονός ότι παρουσιάζονται τεχνικές δυσκολίες από την πλευρά των τραπεζών γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να ελέγξει η κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση ευθύνεται στο ότι διαβεβαίωνε ότι δεν θα υπάρξει κόστος για τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή του μέτρου. Σύμφωνα όμως με την ανακοίνωση του επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών απαιτείται ένα ποσό από 500 έως 1.500 ευρώ για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις με το νέο σύστημα με αποτέλεσμα τώρα όλοι οι φορείς να ζητούν παράταση της εφαρμογής έναρξης ενός μέτρου που είναι καλό αντικειμενικά για όλες τις πλευρές.

Και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις καθώς έχει μικρότερες προμήθειες.

Το μέτρο παρατάθηκε τελικά έως την 1η Δεκεμβρίου, όμως το γεγονός ότι η κυβέρνηση ούτε είχε φροντίσει να ενημερώσει τις επιχειρήσεις για τα επιπλέον κόστη ούτε έστησε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να τις ανακουφίσει παραμένει.

Πηγή: skai.gr

