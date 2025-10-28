Παράταση για το IRIS ζητούν οι επαγγελματίες – Τι εμποδίζει την εφαρμογή του νέου συστήματος

Του Βαγγέλη Δουράκη

Παράταση στην προθεσμία που έχει δοθεί για καθολική υιοθέτηση του συστήματος IRIS από τις εγχώριες επιχειρήσεις, ζητούν η μία μετά την άλλη επαγγελματικές ενώσεις. Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποί τους μερικά από τα πολλά «εμπόδια» που υπάρχουν για να «τρέξει» το εν λόγω σύστημα άμεσων πληρωμών είναι το ότι αφενός η ΑΑΔΕ δεν έχει δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για τη διασύνδεση IRIS-POS και αφετέρου και οι ίδιες οι Τράπεζες δεν έχουν διασφαλίσει την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών για το εγχείρημα.

Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο οποίος θεωρεί αναγκαία την παράταση για την εφαρμογή του συστήματος πληρωμών IRIS, καθώς όπως λέει για να υιοθετηθεί το εν λόγω μέτρο θα πρέπει να υπάρχουν και υποδομές έτοιμες από τις τράπεζες: Κάτι που τονίζει πως δεν υπάρχει.

«Καμπανάκι» για τα κόστη των επιχειρήσεων από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Από την 1η Νοεμβρίου, επισημαίνει ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, «οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές μέσω αυτού του συστήματος. Όμως για να εφαρμοστεί κάτι, πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογες υποδομές. Κάτι, που σύμφωνα με τους λογιστές, δεν ισχύει για το IRIS. Και ο λόγος είναι γιατί πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες και από τις τράπεζες».

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών αναδεικνύει όμως και μια άλλη σημαντική πτυχή του θέματος: Του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Όπως υπογραμμίζει: «παράλληλα θα πρέπει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να υπολογίσει και το θέμα του κόστους που απαιτείται για την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων.

Η οποιαδήποτε εφαρμογή ενός νέου μέτρου σημαίνει και κόστος, το οποίο πολλές φορές είναι δυσβάστακτο για τις επιχειρήσεις. Το είδαμε με το σύστημα POS, το βλέπουμε και πάλι με το IRIS.

Σήμερα απαιτείται ένα ποσό από 500 έως 1.500 ευρώ για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις με το νέο σύστημα. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση απαιτεί την άμεση προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα, οφείλει να εξετάσει και αυτή την παράμετρο και να δημιουργήσει νέα χρηματοδοτικά «εργαλεία» που θα στηρίξουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες για τη μετάβαση στην επόμενη μέρα.

Η «ολιγωρία» της ΑΑΔΕ και η έλλειψη κατευθυντήριων γραμμών

Για ολιγωρία και της ίδιας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο «καυτό μέτωπο» του IRIS, κάνει λόγο ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σχετική ενημέρωση προς τα μέλη «το χρονοδιάγραμμα της υποχρέωσης διασύνδεσης IRIS-POS ή IRIS-παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, θα καθοριστεί με απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (παρ. 17, αρ.83, Ν.5104/2024) και τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι 10.000,00 ευρώ (απλογραφικά βιβλία) και 20.000,00 ευρώ (διπλογραφικά βιβλία).

Μέχρι και σήμερα η ΑΑΔΕ δεν έχει δημοσιεύσει την απαιτούμενη απόφαση και συνεπώς και εξαιτίας της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος και πιθανών τεχνικών κωλυμάτων, δεν έχουν δοθεί ακόμη κατευθυντήριες οδηγίες στις επιχειρήσεις, μέσω ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του μέτρου».

Και συνεχίζει: «Από τη στιγμή που η διαδικασία ολοκλήρωσης της αποδοχής - μέσω IRIS - πληρωμών είναι μία σύνθετη διαδικασία που δεν περιορίζεται στην απλή ενεργοποίηση μιας επιλογής στο internet - banking των επιχειρήσεων, σας συστήνουμε το συντομότερο δυνατόν, να επικοινωνήσετε με τη συνεργαζόμενη τράπεζά σας προκειμένου να σας καθοδηγήσει αρμοδίως.

Είναι πολύ πιθανό η διευθέτηση της υποχρέωσης να απαιτεί μία σειρά αναγκαίων ενεργειών, όπως: αναβάθμιση των υφιστάμενων POS, ενεργοποίηση QR codes, διασύνδεση e-shop με ERP, ενώ η σε κάθε περίπτωση προβλεπόμενη δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας αλλά και η εξοικείωση του απασχολούμενου προσωπικού με τις νέες μεθόδους πραγματοποίησης πωλήσεων/αποδοχής πληρωμών αποτελούν σημαντικές παραμέτρους που δεν πρέπει να αγνοηθούν».



Πηγή: skai.gr

