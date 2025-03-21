Πώς δημόσιοι υπάλληλοι θα διεκδικήσουν από το δημόσιο εισφορές που κατέβαλαν ενώ δεν έπρεπε - Η αίτηση και τα μυστικά της

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Οδηγίες για την επιστροφή από τον e-ΕΦΚΑ (ή συμψηφισμό με άλλες οφειλές), εισφορών που καταβλήθηκαν από δημοσίους υπαλλήλους ενώ δεν υπήρχε υποχρέωση, δίνει στις υπηρεσίες του Οργανισμού η Γενική Διεύθυνση εισφορών.

Οι οδηγίες αφορούν εισφορές επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που καταβλήθηκαν ενώ δεν έπρεπε έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2019 και πιο συγκεκριμένα αφορούν:

Περιπτώσεις που η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί ή θα γεννηθεί μετά την 1/1/2017

Σε εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών οι οποίες έχουν υποβληθεί στους ενταχθέντες e-Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, μέχρι 31/12/2016, ή στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από 1/1/2017, και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας

Για αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και έπειτα θα ακολουθήσουν όπως τονίζεται νέες οδηγίες μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Οι απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές δεν πρέπει να έχουν υποπέσει σε παραγραφή κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπόκεινται σε 5ετή παραγραφή.

Επομένως, είναι απαιτητό το ποσό των εισφορών που καταβλήθηκε αχρεώστητα κατά την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αιτήσεως για επιστροφή αυτών.

Αίτηση επιστροφής

Στην αίτηση του δικαιούχου προς την τοπική διεύθυνση του e-EΦΚΑ πρέπει να αναφέρονται:

Οι κλάδοι ασφάλισης για τους οποίους έγινε η καταβολή

Το χρονικό διάστημα

Περιληπτικά η αιτία

Σχέση εργασίας του δικαιούχου

Ειδικά για τις αιτήσεις από δικαιούχους εργοδότες απαιτούνται η νομική μορφή τους (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λ.π.) καθώς και η Υπηρεσία και ο τόπος απασχόλησης του ασφαλισμένου, για τον οποίο εχώρησε η αχρεώστητη καταβολή.

Ταυτόχρονα με την αίτηση ή μεταγενέστερα πρέπει να υποβληθεί και η βεβαίωση του εκκαθαριστή μισθοδοσίας που πρέπει να περιέχει:

α) Τα ατομικά ασφαλιστικά στοιχεία.

β) Τη σχέση εργασίας (Δημοσίου Δικαίου - ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ κ.λ.π.).

γ) Το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, ξεχωριστά για κάθε κλάδο ασφάλισης

δ) Τη χρονική - μισθοδοτική περίοδος, κατά την οποία έλαβε χώρα η αχρεώστητη καταβολή.

ε) Την αιτία για την οποία έλαβε χώρα η αχρεώστητη καταβολή.

στ) Ειδική αναφορά ότι οι εισφορές, για τις οποίες ζητείται η επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, έχουν καταβληθεί μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους λογαριασμούς των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και δεν έχουν επιστραφεί ή συμψηφισθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Για δικαιούχο εργοδότη επιπρόσθετα πρέπει να υπάρχουν η πλήρης επωνυμία του, ο Αριθμός Μητρώου Επιχειρήσεων, ο ΑΦΜ και ο τόπος παροχής των υπηρεσιών του δικαιούχου ασφαλισμένου.

Η βεβαίωση του εκκαθαριστή μισθοδοσίας θα πρέπει να συνοδεύεται από "ειδική κατάσταση" η οποία θα περιλαμβάνει σε διακριτές στήλες:

α) Τη μισθολογική περίοδο αναφοράς της αχρεώστητης καταβολής.

β) Τον αριθμό της μισθοδοτικής κατάστασης, τις αποδοχές (συντάξιμες -ασφαλιστέες), επί των οποίων υπολογίστηκαν οι αχρεώστητες (επί πλέον) εισφορές.

γ) Τα ποσά που παρακρατήθηκαν ως εισφορές ασφαλισμένου.

δ) Τα ποσά που παρακρατήθηκαν ως εισφορές εργοδότη.

ε) Το ποσό εισφορών που προκύπτει ως διαφορά "επί πλέον" και πρέπει να επιστραφεί.

Μετά την υποβολή της, η αίτηση παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου, συντάσσεται αίτηση ελέγχου από τον αρμόδιο υπάλληλο και στη συνέχεια εκδίδεται η απόφαση επιστροφής ή όχι.

Οι αποφάσεις που θα εκδίδονται θα κοινοποιούνται στους αιτούντες, στα τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Δ/νσης και στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αιτήσεις στην πρώην Α' Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Δημοσίου Τομέα και δεν έχουν διεκπεραιωθεί, δεν έχουν την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης στις Τοπικές Διευθύνσεις, όπου αυτές θα διαβιβαστούν αρμοδίως.

