Σε 960.134 ανέρχονται τα άνεργα άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) το Φεβρουάριο, σημειώνοντας μείωση κατά -56.922 άτομα (-5,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και πτώση κατά -21.240 άτομα (-2,2%), σε σχέση με τον περασμένο Ιανουάριο.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η ΔΥΠΑ από αυτά, τα 456.015 (ποσοστό 47,5%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 504.119 (ποσοστό 52,5%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων, οι άνδρες ανέρχονται σε 343.637 άτομα (ποσοστό 35,8%) και οι γυναίκες σε 616.497 άτομα (ποσοστό 64,2%).

Επιπλέον, η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανέρχεται σε 300.797 άτομα (ποσοστό 31,3%), ενώ το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 463.097 άτομα (ποσοστό 48,2%).

Η Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 284.997 άτομα (ποσοστό 29,7%) και 179.053 άτομα (ποσοστό 18,6%) αντίστοιχα.

Όπως αναφέρουν τα ίδια στοιχεία, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για το φετινό Φεβρουάριο ανέρχεται σε 257.492 άτομα, αυξημένο κατά 6.195 άτομα (2,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση κατά -19.294 άτομα (-7%) σε σχέση με τον περασμένο Ιανουάριο 2025.

Από τους 257.492 επιδοτούμενους ανέργους, οι 135.398 (ποσοστό 52,6%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 112.658 (ποσοστό 43,8%) και οι γυναίκες (ποσοστό 56,2%).

Τέλος, από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 121.116 (ποσοστό 47,0%) είναι κοινοί, 2.685 (ποσοστό 1,0%) είναι οικοδόμοι, 122.094 (ποσοστό 47,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 10.668 (ποσοστό 4,1%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 838 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 91 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

