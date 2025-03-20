Λογαριασμός
Μείωση 5,6% των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα της ΔΥΠΑ το Φεβρουάριο

Σε 960.134 ανέρχονται τα άνεργα άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) το Φεβρουάριο

Σε 960.134 ανέρχονται τα άνεργα άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) το Φεβρουάριο, σημειώνοντας μείωση κατά -56.922 άτομα (-5,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και πτώση κατά -21.240 άτομα (-2,2%), σε σχέση με τον περασμένο Ιανουάριο.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η ΔΥΠΑ από αυτά, τα 456.015 (ποσοστό 47,5%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 504.119 (ποσοστό 52,5%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων, οι άνδρες ανέρχονται σε 343.637 άτομα (ποσοστό 35,8%) και οι γυναίκες σε 616.497 άτομα (ποσοστό 64,2%).

Επιπλέον, η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανέρχεται σε 300.797 άτομα (ποσοστό 31,3%), ενώ το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 463.097 άτομα (ποσοστό 48,2%).

Η Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 284.997 άτομα (ποσοστό 29,7%) και 179.053 άτομα (ποσοστό 18,6%) αντίστοιχα.

Όπως αναφέρουν τα ίδια στοιχεία, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για το φετινό Φεβρουάριο ανέρχεται σε 257.492 άτομα, αυξημένο κατά 6.195 άτομα (2,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση κατά -19.294 άτομα (-7%) σε σχέση με τον περασμένο Ιανουάριο 2025.

Από τους 257.492 επιδοτούμενους ανέργους, οι 135.398 (ποσοστό 52,6%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 112.658 (ποσοστό 43,8%) και οι γυναίκες (ποσοστό 56,2%).

Τέλος, από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 121.116 (ποσοστό 47,0%) είναι κοινοί, 2.685 (ποσοστό 1,0%) είναι οικοδόμοι, 122.094 (ποσοστό 47,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 10.668 (ποσοστό 4,1%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 838 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 91 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

