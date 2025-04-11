Νέα θεαματική πτώση στο χρηματιστήριο στο Τόκιο

Στο χρηματιστήριο στο Τόκιο η συνεδρίαση άρχισε με πτώση 5% και πλέον σήμερα, με τις αγορές να συνεχίζουν να κλυδωνίζονται έντονα, λόγω της ανησυχίας για τις συνέπειες της κλιμάκωσης του σινοαμερικανικού εμπορικού πολέμου και της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για την πολιτική του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς.

Αφού ανέκαμψαν θεαματικά την προηγουμένη, ανακτώντας μέρος των απωλειών των τελευταίων ημερών, με πολλούς επενδυτές ενθουσιασμένους λόγω της μεταβολής της Ουάσιγκτον ως προς μέρος των βαρύτερων δασμών, οι ασιατικές αγορές καταγράφουν νέες πτώσεις. Περί τις 03:10, στο Τόκιο ο δείκτης Nikkei υποχωρούσε 5,07% στις 32.860 μονάδες. Παράλληλα στο χρηματιστήριο της Σεούλ, ο δείκτης Kospi έπεφτε 1,52%.

