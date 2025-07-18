Αντιδράσεις πριν καν γίνει επίσημη πρόταση αντιμετωπίζει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιβολή φόρου σε μεγάλες επιχειρήσεις. Κυβερνήσεις κρατών-μελών, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιχειρηματικές ενώσεις εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, «απειλώντας» ότι θα το απορρίψουν.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Ursula von der Leyen), παρουσίασε την Τετάρτη το σχέδιο ως μέρος του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο προβλεπόμενος φόρος θα αποφέρει περίπου 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, με στόχο τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την αποπληρωμή χρεών από την περίοδο της πανδημίας.

Ωστόσο, το σχέδιο προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις — πρώτα από τη Γερμανία και την Ολλανδία, όπως μεταδίδει το Politico.

Ο επικεφαλής των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών, Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου δίπλα στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, δήλωσε κατηγορηματικά: «Δεν υπάρχει νομική βάση για έναν τέτοιο φόρο από την ΕΕ. Δεν πρόκειται να το κάνουμε». Η δήλωσή του έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς και ο ίδιος και η φον ντερ Λάιεν προέρχονται από το CDU.

Η Ολλανδία επίσης ξεκαθάρισε μέσω εκπροσώπου της στo Politico ότι δεν προτίθεται να συζητήσει το θέμα, επιμένοντας στην ανάγκη περιορισμού και όχι διεύρυνσης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Ακόμη και χώρες του Νότου, με πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική, εμφανίζονται διστακτικές. Διπλωμάτης από μία από αυτές παραδέχθηκε ότι θα είναι «δύσκολο» το σχέδιο να προχωρήσει.

Σκεπτικισμός και από το Ευρωκοινοβούλιο

Σκεπτικισμός κυριαρχεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει αποφασιστικό ρόλο. Η βουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και αντιπρόεδρος της επιτροπής προϋπολογισμού, Monika Hohlmeier, δήλωσε ότι ο φόρος αυτός αντιστρατεύεται τις προσπάθειες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, ιδίως για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Όπως είπε, «είναι οι ίδιες επιχειρήσεις που στηρίζουμε μέσω του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας για την καινοτομία και την προσέλκυση επενδύσεων στην ΕΕ».

Η άποψή της είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το κεντροδεξιό ΕΛΚ είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο Κοινοβούλιο και η ισχυρότερη πολιτική ομάδα στις Βρυξέλλες. Το ΕΛΚ κυριαρχεί στο Σώμα των Επιτρόπων και η ίδια η φον ντερ Λάιεν είναι μέλος, όπως αναφέρει το Politico.

Τι προβλέπει η πρόταση

Η πρόταση προβλέπει σταθερό φόρο για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, ανεξαρτήτως αν είναι κερδοφόρες ή όχι.

Για έσοδα από 100 έως 250 εκατ. ευρώ, ο φόρος θα είναι 100.000 ευρώ, ενώ για έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ θα φτάνει τα 750.000 ευρώ.

Αυτό συνεπάγεται ότι μια εταιρεία με τζίρο 750 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει το ίδιο ποσό με μια που φτάνει τα 75 δισ. ευρώ, γεγονός που πολλοί θεωρούν άδικο.

Ο Markus J. Beyrer, γενικός διευθυντής της BusinessEurope, χαρακτήρισε την πρόταση «εντελώς αντιπαραγωγική», ενώ ο Στέφανο Παν, αντιπρόεδρος της ιταλικής Confindustria, ανέφερε ότι το όριο των 100 εκατ. ευρώ μπορεί να φρενάρει την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων.

Από τη Γερμανία, η Τάνια Γκέννερ, επικεφαλής της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών, κάλεσε το Βερολίνο να αντιδράσει σθεναρά, λέγοντας πως η πρόταση «αντιβαίνει στους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ».

Mε τόσο έντονη αντίθεση από τα κράτη μέλη και τους νομοθέτες, η πρόταση της Επιτροπής μοιάζει να συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες εφαρμογής στην παρούσα φάση, σημειώνει το Politico.

