Ποιοι γλιτώνουν τα τέλη κυκλοφορίας - Τι πρέπει να κάνουν  

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ο χρόνος «τρέχει» και η προθεσμία εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας πλησιάζει προς το τέλος της: Πλέον η καταληκτική ημερομηνία είναι «ανελαστική», με άλλα λόγια παράταση δεν… έχει και όποιος καθυστερήσει έστω και μια μέρα θα πληρώσει πρόστιμο. Η κλεψύδρα όμως αδειάζει και για εκείνους που θέλουν να καταθέσουν ψηφιακά τις πινακίδες τους, προκειμένου αφενός να γλιτώσουν την πληρωμή ολόκληρου του ποσού τελών που τους αναλογεί και αφετέρου να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν τέλη με τον μήνα.

Όπως και να έχει και σε πρώτη φάση όλοι οι κάτοχοι οχημάτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν καθυστερήσουν να πληρώσουν τα τέλη που τους αναλογούν, από την 1η Ιανουαρίου κιόλας θα πρέπει να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν και το πρόστιμο που θα τους επιβληθεί.

Πώς διαμορφώνονται τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη εξόφληση

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει εισαγάγει νέο σύστημα προστίμων, το οποίο κλιμακώνεται ανάλογα με την περίοδο καθυστέρησης:

25% επί του τέλους εάν η πληρωμή γίνει εντός Ιανουαρίου 2025.

50% επί του τέλους εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο 2025.

100% επί του τέλους εάν η πληρωμή γίνει από την 1η Μαρτίου 2025 και έπειτα.

Το ελάχιστο πρόστιμο καθορίζεται στα 30 ευρώ, ανεξαρτήτως του ύψους του τέλους. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Εάν κάποιος πρέπει να πληρώσει τέλη ύψους 240 ευρώ για το όχημά του έως τις 31 Δεκεμβρίου, εάν καθυστερήσει θα καταβάλλει τα εξής ποσά:

300 ευρώ για το διάστημα από 1η έως και 31 Ιανουαρίου

390 ευρώ για την περίοδο από 1η Φεβρουαρίου έως και το τέλος Φλεβάρη και

480 ευρώ μετά την 1η Μαρτίου

Τι πρέπει να προσέξουμε στις περιπτώσεις μεταβίβασης οχημάτων

Πριν την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, οι κάτοχοι οχημάτων θα πρέπει ακόμη να λάβουν υπόψη τα εξής:

1. Μεταβίβαση οχήματος: Σε περίπτωση που ένα όχημα μεταβιβαστεί εντός του 2025, τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νέο ιδιοκτήτη από την 1η Ιανουαρίου. Είναι κρίσιμο η διαδικασία μεταβίβασης να ολοκληρωθεί εγκαίρως, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα.

2. Συνιδιοκτησία οχήματος: Εάν το όχημα ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, τα τέλη κυκλοφορίας εκδίδονται στο σύνολό τους για κάθε ΑΦΜ. Όλοι οι συνιδιοκτήτες είναι συνυπεύθυνοι για την εξόφληση, γεγονός που απαιτεί συνεννόηση μεταξύ τους για την αποφυγή εντάσεων.

3. Ακινησία οχήματος: Οι κάτοχοι Ι.Χ. έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα οχήματά τους σε ακινησία, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή τελών κυκλοφορίας για το 2026, καθώς και την επιβολή τεκμηρίων διαβίωσης ή φόρων πολυτελούς διαβίωσης. Η δήλωση ακινησίας πρέπει να υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ποιοι έχουν δικαίωμα στα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Η διαδικασία δήλωσης ακινησίας έχει απλοποιηθεί σημαντικά, επιτρέποντας στους φορολογούμενους να την ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης φυσικών εγγράφων, όπως η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες.

Μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν το αίτημα ακινησίας εύκολα και γρήγορα.

Η δυνατότητα ψηφιακής δήλωσης καλύπτει και περιπτώσεις όπως κλοπή, υπεξαίρεση, φυσική καταστροφή ή θάνατο του ιδιοκτήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς φυσική παρουσία στην εφορία, διευκολύνοντας περαιτέρω τους πολίτες.

Εάν ένα όχημα κυκλοφορεί ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία, ο ιδιοκτήτης του υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ, ενώ αφαιρείται και το δίπλωμα οδήγησης για διάστημα τριών ετών.

Όσοι καταθέσουν ψηφιακά τις πινακίδες τους θα έχουν το δικαίωμα να το κυκλοφορήσουν τη νέα χρονιά καταβάλλοντας τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, μια διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2025.



Πηγή: skai.gr

