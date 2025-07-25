Πλημμυροπαθείς Σεπτεμβρίου 2023: Επιδότηση προσωρινής στέγασης

Έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025 θα μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά για την επιδότηση προσωρινής στέγασης όσοι επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3953/Β΄/23.07.2025) με τίτλο «Χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου / συγκατοίκησης», εκδόθηκε για την κάλυψη των αναγκών προσωρινής στέγασης των κατοίκων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 στις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Θεσσαλίας: Π.Ε. Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Π.Ε. Φθιώτιδας και Εύβοιας

• Περιφέρεια Αττικής: Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών προς τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2025. Η προθεσμία αυτή αφορά όλα τα τρίμηνα που έχουν παρέλθει έως και τη δημοσίευση της απόφασης (23.07.2025), ανεξαρτήτως αν έχουν εγκριθεί προηγούμενες αιτήσεις ή όχι.

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται επιπλέον χρόνος για την υποβολή των δικαιολογητικών και σε όσους έχουν χάσει τις αρχικές προθεσμίες, αλλά έχουν ήδη λάβει επίδομα για το 1ο ή και επόμενα τρίμηνα μέσω των διαδικασιών «επίσπευσης» ή «εμπροσθοβαρούς επιδότησης».

Διευκρινίζεται ότι:

• Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των εμπρόθεσμων ως ανωτέρω, υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, για τα τρίμηνα που έχουν παρέλθει μέχρι τη 23.07.2025 (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης σε ΦΕΚ), προκύπτει απαίτηση για διόρθωση ή συμπλήρωση/προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, αυτά υποβάλλονται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έγγραφη ενημέρωση των αιτούντων.

• Μετά την παρέλευση της δίμηνης αυτής προθεσμίας χωρίς την υποβολή των ζητηθέντων εγγράφων, η αίτηση θα τίθεται στο αρχείο.

Από εδώ και στο εξής, οι αιτήσεις για όλα τα επόμενα τρίμηνα θα πρέπει να υποβάλλονται εντός ενός μηνός από τη λήξη του αιτούμενου τριμήνου και υποχρεωτικά να συνοδεύονται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Σε διαφορετική περίπτωση, θα καταχωρούνται επίσης στο αρχείο.

