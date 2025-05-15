Συνάντηση με στελέχη της U.S. International Development Finance Corporation (DFC), που αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα των ΗΠΑ καθώς και με εκπροσώπους της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός ανέφερε στο Facebook τα εξής:

«Συζητήσαμε για την πορεία και τον σχεδιασμό στρατηγικών επενδύσεων σε τομείς όπως η ναυπηγική, τα logistics, η ενέργεια και οι ψηφιακές υποδομές. Χάρη στην πολιτική και οικονομική σταθερότητα, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ασφαλή επενδυτικό προορισμό.

Στόχος μας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι να άρουμε κάθε γραφειοκρατικό και ρυθμιστικό εμπόδιο και να ενισχύσουμε περαιτέρω το ισχύον πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων με προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία.»

Πηγή: skai.gr

