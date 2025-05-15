Υποβλήθηκε η πρόταση αναθεώρησης του Ταμείου Ανάκαμψης - Τι μπαίνει και τι φεύγει

Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Στο επίκεντρο της αναθεώρησης είναι η διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής αξιοποίησης του συνόλου των πόρων που έχει στη διάθεσή της η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι βασικές κατευθύνσεις της πρότασης αναθεώρησης είναι οι εξής:

Δεν υπάρχει καμία χρηματοδοτική μείωση του ελληνικού σχεδίου.

Ενισχύονται οι προϋπολογισμοί δράσεων για τις οποίες υπάρχει μεγάλη ζήτηση.

Περιλαμβάνεται αναπροσαρμογή προϋπολογισμών δράσεων ή μεταφορά δράσεων σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για αντικειμενικούς τεχνικούς/διαχειριστικούς λόγους.

Στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» προστίθενται έργα που αφορούν στην ασφάλεια και στην αναβάθμιση των μετακινήσεων των πολιτών, όπως η ολοκληρωμένη αναβάθμιση της υποδομής ασφαλείας των 10 μεγαλύτερων σιδηροδρομικών τούνελ του ΟΣΕ με τη χρήση έξυπνων συστημάτων, η δημιουργία έξυπνων διαβάσεων σε σχολικές μονάδες και η ανάπτυξη αυτόνομων έξυπνων δικτύων φωτισμού στους οδικούς άξονες υπό την εποπτεία των 13 Περιφερειών της χώρας, καθώς και η προμήθεια επιπλέον 175 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Με στόχο τη διεύρυνση της ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης προστίθενται επιπλέον διαδραστικά συστήματα μάθησης για τα σχολεία της χώρας και επεκτείνεται το ψηφιακό σχολείο. Οι ψηφιακές υπηρεσίες ενισχύονται και στον τομέα της δημοσίας υγείας με την πρόταση έργου επέκτασης της ψηφιακής υποδομής του συστήματος υγείας, για τη διευκόλυνση και την απλοποίηση των καθημερινών διαδικασιών. Επιπρόσθετα, επεκτείνεται η υλοποίηση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, με την προσθήκη του συστήματος καταγραφής της αυθαίρετης δόμησης μέσω δορυφόρων και drones.

Για αντικειμενικούς λόγους και με βάση την πορεία υλοποίησης, μεταφέρονται σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία έργα όπως η κατασκευή του φράγματος Αλμωπαίου, για το οποίο ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος. Το έργο μεταφέρεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με πόρους του οποίου θα υλοποιηθούν και τα Περιφερειακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας. Η αναβάθμιση των 7 Canadair μεταφέρεται στο ΕΣΠΑ, ενώ αντικαθίστανται με τα ηλεκτρικά λεωφορεία δράσεις όπως τα Πράσινα Ταξί και το Φορτίζω Παντού.

