Πιερρακάκης: Βάζουμε τέλος στις χρονοβόρες αντιδικίες του Δημοσίου με τους πολίτες

Την πρόθεση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να βάλει τέλος στις χρονοβόρες αντιδικίες του Δημοσίου με τους πολίτες, εξέφρασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Ο κ. Πιερρακάκης εστίασε στη ρύθμιση του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή και αφορά την ένταξη του Δημοσίου στις διαδικασίες της διαμεσολάβησης σε ό,τι αφορά προσφυγές εναντίον ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι κατέχουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας. «Το Δημόσιο μπαίνει στη διαμεσολάβηση, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους μπαίνει στη διαμεσολάβηση. Πηγαίνει το Δημόσιο τους πολίτες στα Δικαστήρια, μέχρι και 10 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες διαδικασίες, τώρα μάλιστα που ολοκληρώνεται το Κτηματολόγιο, με τίτλους ιδιοκτησίας, ενίοτε και της τουρκοκρατίας. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Αυτό λοιπόν σταματάει».

Θέλουμε το Δημόσιο να είναι σύμμαχος του πολίτη, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών. «Θα φτιάξουμε μία διάταξη, ένα ισχυρό φίλτρο όπου θα αποφασίζεται κάθε φορά με ορθολογικό τρόπο αν το Δημόσιο θα κυνηγήσει ή όχι μια υπόθεση» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, διευκρινίζοντας ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει ειδικά σε περιπτώσεις εθνικού ενδιαφέροντος, σε εθνικές τραγωδίες, όπως το Μάτι, η Μάνδρα.

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι το Υπουργείο επεξεργάζεται ταυτόχρονα και μια συνολική ρύθμιση και για τις προσφυγές του Δημοσίου εναντίον πολιτών σε μεγάλες υποθέσεις. «Οδηγός θα είναι η διάταξη που ήδη ψηφίστηκε, με βάση την οποία το Δημόσιο παραιτείται στο Εφετείο από τα ένδικα μέσα για τη Μάνδρα και το Μάτι», είπε ο υπουργός και αποσαφήνισε πως αυτό θα γίνει έως το καλοκαίρι και «θα αφορά και την τραγωδία των Τεμπών».

Ερωτηθείς για το θέμα των οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, συνολικού ύψους 3,6 δισ. ευρώ, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι έχει ήδη συγκροτηθεί στο Υπουργείο ομάδα εργασίας με στόχο να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες. «Είναι μια πολύ τεχνική δουλειά, η οποία όμως έχει προτεραιοποιηθεί ώστε να σταματήσουν να υπάρχουν καθυστερήσεις στα χρέη του Δημοσίου προς τους πολίτες», διευκρίνισε.

Για το θέμα της στέγης, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε σε σύνολο πολιτικών που στοχεύουν στην επίλυση του ζητήματος, με πρώτο την οικονομική στήριξη με την καταβολή ενός ενοικίου. «Ένα μέτρο παράπλευρης ωφέλειας», όπως το χαρακτήρισε, «για να αποκαλυφθούν πραγματικά οι τιμές των ενοικίων και να αποτυπωθεί η πραγματικότητα καθώς όλοι συμφωνούν ότι ο εθνικός μέσος όρος των ενοικίων δεν είναι τα 250 ευρώ». Στις συνολικές ενέργειες, πρόσθεσε, εντάσσονται η μείωση του ΕΝΦΙΑ, το πρόγραμμα Σπίτι μου, τα κίνητρα ανακαίνισης κατοικιών.

Ο υπουργός δήλωσε ότι εξετάζονται θεσμικές διευκολύνσεις για να απελευθερωθούν ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους τράπεζες και servicers, τα οποία με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος εξεύρεσης στέγης. Για το θέμα της μείωσης των φορολογικών συντελεστών στα ενοίκια, ο κ. Πιερρακάκης συνέστησε υπομονή έως τη ΔΕΘ.

Μία νέα πρωτοβουλία που αναμένεται να συμβάλλει πολύ στην αντιμετώπιση του στεγαστικού είναι τα νομοσχέδια για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και της περιουσίας Ιδρυμάτων για τις σχολάζουσες κληρονομιές. «Μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για αυτά τα Ιδρύματα», δήλωσε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι, «μέσω της ολοκλήρωσης της αποτύπωσης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, θα διατεθούν επιπλέον ακίνητα στην αγορά».

Για τις ρυθμίσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι ήδη είναι εφικτή η ρύθμιση μέσω Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Υπογράμμισε ότι το οικονομικό επιτελείο εξετάζει κάθε άλλο μέτρο που μπορεί να λάβει προς την κατεύθυνση ένταξης των ρυθμίσεων και στα νέα βελτιωμένα όρια. «Εξετάζουμε λύσεις που δεν θα χτυπούν όμως στις τιτλοποιήσεις του προγράμματος Ηρακλής», είπε συγκεκριμένα.

Για άλλη μια φορά, ο υπουργός διευκρίνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, με μέτρα μείωσης των βαρών, που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Ερωτηθείς για το θέμα που αφορά στην επιχειρηματική δραστηριότητα συζύγων και συγγενών Α’ βαθμού πολιτικών, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι προφανώς οι ίδιοι οι πολιτικοί απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Χαρακτήρισε «λαϊκισμό σε όλο το μεγαλείο» τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και «αντιενωσιακό» σε ό,τι αφορά τις χώρες της Ευρώπης το μέτρο που απαγορεύει στο παιδί ενός πολιτικού που φοιτά ή ζει σε μια ξένη χώρα να προχωρήσει σε άνοιγμα μιας επιχείρησης. «Είναι ένας νόμος κάθετα αντιενωσιακός το να απαγορεύσεις την επιχειρηματική δραστηριότητα ενός πρώτου βαθμού συγγενούς στη διπλανή χώρα, ειδικά όταν η Ευρώπη συζητά την ολοκλήρωση της οικονομικής ένωσης και πώς αυτή θα ενοποιηθεί βαθύτερα», κατέληξε ο υπουργός.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.