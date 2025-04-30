«Παγωμένες» οι αντικειμενικές αξίες μέχρι και το 2027 - Χάσμα έως 40% σε σχέση με τις εμπορικές τιμές

Αμετάβλητες θα παραμείνουν μέχρι και το 2027 οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, παρά το γεγονός ότι η τελευταία αναπροσαρμογή πραγματοποιήθηκε το 2021. Οι αυξημένες τιμές που καταγράφονται στην αγορά τόσο για τις πωλήσεις όσο και για τις ενοικιάσεις ακινήτων αναγκάζουν την κυβέρνηση να τις κρατήσει σταθερές, καθώς μια νέα αναπροσαρμογή θα έφερνε πρόσθετα βάρη στους ιδιοκτήτες ακινήτων και εμμέσως και στους ενοικιαστές.

Βέβαια, στις περισσότερες περιοχές της πρωτεύουσας, αλλά και στις τουριστικές περιοχές, η διαφορά αντικειμενικών και εμπορικών τιμών πώλησης είναι χαοτική.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μην προσχωρήσει σε νέα αναπροσαρμογή, παρ' ότι σε πολλά περιοχές οι εμπορικές τιμές υπερβαίνουν τις αντικειμενικές προκειμένου καθώς αύξηση των αντικειμενικών θα τροφοδοτούσε το ράλι στην αγορά επιφέροντας και επιβαρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ.

Στέλεχος του οικονομικού επιτελείου αναφέρει πως «δεν σκοπεύουμε να αλλάξουμε τις αντικειμενικές αξίες», δείχνοντας με τον τρόπο αυτό τις προθέσεις της κυβέρνησης που συνδέονται με μέτρα στήριξης των νοικοκυριών αλλά και των ιδιοκτητών.

Η διατήρησή τους, λοιπόν, δίνει ανάσα στα νοικοκυριά και στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι τιμές των κατοικιών θα «φούσκωναν» για να καλυφθεί το επιπλέον κόστος που θα προέκυπτε από τους φόρους, και αυτό καθώς η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών συμπαρασύρει περί τους 20 φόρους και τέλη που είναι συνδεδεμένα με αυτές.

