Πώς συμφέρει να ζεσταθούμε;

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης – σήμερα δηλαδή - παραδοσιακά σηματοδοτεί την εκκίνηση της χειμερινής περιόδου, έστω κι αν τίποτε στις τωρινές καιρικές συνθήκες δεν είναι χειμωνιάτικο.

Τα νοικοκυριά πάντως έχουν πλέον στη διάθεση τους τιμές όλων των ενεργειακών πηγών προκειμένου να υπολογίσουν τι συμφέρει οικονομικά για να ζεσταθούν φέτος.



Οι υπολογισμοί μας θα γίνουν με την παραδοχή ότι τόσο στη Μ. Ανατολή όσο και στο Ουκρανικό μέτωπο δε θα υπάρξουν εξάρσεις, οι οποίες μπορούν να εκτοξεύσουν σε δευτερόλεπτα τις τιμές της ενέργειας.



Και ως βάση για τα παραδείγματα μας, θα πάρουμε ένα σπίτι 100τ.μ. με μέτρια θερμική μόνωση - όπως άλλωστε η πλειοψηφία – στο κέντρο της Αθήνας:



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Ας θεωρήσουμε ότι μια μέση οικογένεια λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης 5 ώρες – αν και σε πολλές πολυκατοικίες λειτουργεί αρκετά λιγότερες – με το θερμοστάτη στους 20 βαθμούς. 5 ώρες ισοδυναμούν με περίπου 3,1λίτρα/ημέρα και επομένως μηνιαία κατανάλωση 93 λίτρα. Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε να διατίθεται στα 1,17€-1,20€/λίτρο οπότε το συνολικό μηνιαίο κόστος ανέρχεται μεταξύ 108,8€ και 111,6€.

(Πέρυσι το αντίστοιχο παράδειγμα έδινε 128,3€, πτώση από 13% έως 15,2%)



ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: Η μετατροπή μας δίνει ότι ένα λίτρο πετρελαίου με - ας πούμε απόδοση 90% - ισοδυναμεί με 10,6Kwh. Επομένως τα 93 λίτρα του προηγούμενου παραδείγματος ισοδυναμούν με 986 – με στρογγυλοποίηση – θερμικές Kwh. To φυσικό αέριο σήμερα διαπραγματεύεται στα 40€/ΜhW. Επομένως το συνολικό κόστος της μηνιαίας θέρμανσης θα ανέλθει σε 986χ0,055=39,44€

(Πέρυσι το αντίστοιχο παράδειγμα έδινε 54€, πτώση 27%)



ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ:( Εδώ γίνεται λόγος αποκλειστικά για τεχνολογία inverter 1 σώμα των 18.000 btu και 2 των 9.000 btu). Η κατανάλωση για τις 5 ώρες του παραδείγματος είναι στις 15,3 Kwh/ημέρα κι άρα 459 Kwh/μήνα.

- Η μέση τιμή των σταθερών τιμολογίων όλων των παρόχων είναι αυτή τη στιγμή στα 14,2 λεπτά/KwH οπότε το τελικό μηνιαίο κόστος είναι στα 65,2€ (χωρίς τις επιπλέον χρεώσεις δήμων κτλ)

- Η μέση τιμή των κυμαινόμενων τιμολογίων (από όσα έχουν ανακοινωθεί διότι πολλές εταιρείες δεν έχουν αναρτήσει τα τιμολόγια στον ιστότοπο της ΡΑΕΕΥ) ανεβαίνει στα 15,1€. Οπότε και το μηνιαίο κόστος αυξάνεται στα 69,3€

Κλιματιστικό χωρίς τεχνολογία inverter θα κόστιζε 93,7€ και 99€ αντίστοιχα



ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ(Υψηλής ενεργειακής απόδοσης): Χοντρικά ένα τέτοιο σύστημα θα κατανάλωνε 10 Kwh ημερησίως ή 300 Kwh/μήνα.

Με βάση και τις τιμές στο παράδειγμα του κλιματιστικού το μέσο μηνιαίο κόστος για ένα σταθερό τιμολόγιο είναι στα 42,6€/μήνα

Για το κυμαινόμενο τιμολόγιο ανεβαίνει στα 45,3€



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ/ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ: Η κατανάλωση με αυτό το σύστημα ανέρχεται σε 30Kwh/ημέρα ή 900Kwh.

Επομένως, το μέσο μηνιαίο κόστος για ένα σταθερό τιμολόγιο είναι στα 127,8€/μήνα

Για το κυμαινόμενο τιμολόγιο ανεβαίνει στα 135,9€



Συμπερασματικά με διαφορά στήθους, η πιο φθηνή επιλογή είναι το φυσικό αέριο κι ακολουθεί η αντλία θερμότητας.

Λίγο πιο πίσω τα κλιματιστικά νέας τεχνολογίας

Όπως αναμενόταν ο πιο ακριβός τρόπος θέρμανσης είναι τα ηλεκτρικά σώματα κι ακολουθούν τα παλιά κλιματιστικά και το πετρέλαιο θέρμανσης με μικρή διαφορά μεταξύ τους.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.