Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ για την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η οποία δημιούργησε αβεβαιότητα για το μέλλον των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού πετρελαίου στον κόσμο, σημειώνουν οι Financial Times.

Το μπρεντ, το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, υποχωρεί κατά 1,3% τη Δευτέρα στα 59,95 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιμές του West Texas Intermediate, του αμερικανικού σημείου αναφοράς, υποχωρούν κατά 1,1% στα 56,50 δολάρια το βαρέλι.

Η Βενεζουέλα παράγει λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου πετρελαίου, με τις εξαγωγές να περιορίζονται από τις αμερικανικές κυρώσεις και τον ναυτικό αποκλεισμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας, η χώρα διαθέτει περίπου το 17% των αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου στον κόσμο, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει σημαντικά την προσφορά.

Οι έμποροι πρέπει τώρα να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο της αμερικανικής επέμβασης στην αγορά πετρελαίου, σε μια εποχή που οι αναλυτές προειδοποιούν για την επικείμενη υπερπροσφορά αργού πετρελαίου.

Η αμερικανική παρέμβαση πιέζει τις τιμές

Η Amrita Sen, ιδρυτής της εταιρείας συμβούλων Energy Aspects, δήλωσε ότι η επικρατούσα άποψη είναι ότι η παρέμβαση των ΗΠΑ θα πίεζε τις τιμές, καθώς οι αγορές αναμένουν την επιστροφή επιπλέον βαρελιών από τη Βενεζουέλα.

«Οι επενδυτές εκτιμούν ότι θα υπάρχει πολύ περισσότερο πετρέλαιο μεσοπρόθεσμα», είπε.

Ο Saul Kavonic, αναλυτής της MST Financial, δήλωσε ότι οι έμποροι έχουν κουραστεί από «γεωπολιτικές εκτιμήσεις κινδύνου που τελικά δεν μεταφράζονται σε πραγματική διακοπή του εφοδιασμού».

Οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν να πέφτουν στις αρχές του έτους, μετά από πτώση 20% το 2025.

«Η αγορά είναι τόσο πτωτική όσο ήταν τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία», δήλωσε η Sen.

Αν και ενδέχεται να υπάρξει περισσότερη προσφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα μεσοπρόθεσμα, είναι απίθανο να υπάρξει σημαντική αύξηση βραχυπρόθεσμα, πρόσθεσε. «Οι εξαγωγές έχουν ήδη μειωθεί κατά το ήμισυ και ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ, οπότε έχουμε μια κατάσταση όπου τίποτα δεν έχει αλλάξει, δεν υπάρχει επιπλέον πετρέλαιο».

Παρά την αναταραχή στη Βενεζουέλα, ο ΟΠΕΚ+ δεν σηματοδότησε άμεση αλλαγή στρατηγικής κατά την προγραμματισμένη ενημέρωση την Κυριακή. Οκτώ μέλη της ομάδας παραγωγών, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, συναντήθηκαν και συμφώνησαν να διατηρήσουν την παύση της αύξησης της παραγωγής τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο.

Βραχυπρόθεσμα, η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας ενδέχεται να μειωθεί περαιτέρω. Ο αποκλεισμός έχει περιορίσει σημαντικά τις εισαγωγές των πρώτων υλών που απαιτούνται για την ανάμειξη του βαρέος αργού πετρελαίου της χώρας για εξαγωγή. Το Reuters ανέφερε την Κυριακή ότι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Petróleos de Venezuela είχε ζητήσει από ορισμένους εταίρους της κοινοπραξίας να μειώσουν την παραγωγή.

«Έχουμε εντοπίσει τουλάχιστον 200.000 έως 300.000 βαρέλια την ημέρα που έχουν ήδη σταματήσει να παράγονται, και ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι μεγαλύτερος», δήλωσε ο Sen. «Βραχυπρόθεσμα, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε ακόμη περισσότερη παραγωγή», σημείωσε.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.