Για πρώτη φορά από τη χρήση του 2008 οι ελληνικές τράπεζες στέλνουν αυτό το καλοκαίρι στο «ταμείο» τους μετόχους τους. Θα διανείμουν μερίσματα που ανέρχονται στο ύψος των 814 εκατ. ευρώ, επισφραγίζοντας την επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στην κανονικότητα, έχοντας διανύσει έναν δύσκολο δρόμο για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

H Eurobank θα δώσει συνολικό μέρισμα 342 εκατ. ευρώ,

θα δώσει συνολικό μέρισμα 342 εκατ. ευρώ, η Εθνική 332 εκατ. ευρώ,

332 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς θα καταβάλει μέρισμα 79 εκατ. ευρώ και

θα καταβάλει μέρισμα 79 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 61 εκατ. ευρώ.

Οι ξένοι και εγχώριοι επενδυτικοί οίκοι αυξάνουν τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αλλά και την απόφαση της ΕΚΤ να δώσει το πράσινο φως στις πληρωμές μερισμάτων για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Ως θετικό καταλύτη για την πορεία των τραπεζικών μετοχών κρίνουν οι αναλυτές τη διανομή μερίσματος και εκτιμούν ότι θα «ξεκλειδώσει» αξία.

Οι θετικές προοπτικές για τον κλάδο οφείλονται στα αισιόδοξα επιχειρηματικά σχέδια που παρουσιάστηκαν μαζί με τα αποτελέσματα του 2023, τα οποία προβλέπουν ανθεκτικότητα στην κερδοφορία για τα έτη 2024-2026, παρά την πτώση των επιτοκίων και τη διανομή μερισμάτων από τα κέρδη του 2023, που αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον.

Στο 10% θα φτάσει η μερισματική απόδοση των ελληνικών τραπεζών το 2026, καθώς θα ευθυγραμμιστεί με εκείνη των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών, εκτιμά η Jefferies. Παρότι τα μερίσματα ξεκινούν από χαμηλά επίπεδα (10-30% των κερδών του 2023), εντούτοις έως το 2026 αναμένεται να φτάσουν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 50%. Η άποψη της JP Morgan είναι ότι οι δείκτες διανομής θα ευθυγραμμιστούν με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους έως το 2025-2026.

Η κερδοφορία

Οι τράπεζες βγαίνουν δυναμικά από την ελληνική κρίση χρέους και βρίσκονται σε μια καλή θέση για να κεφαλαιοποιήσουν την ισχυρή μακροοικονομική ανάκαμψη και τον πιστωτικό κύκλο . Οι αναλυτές βλέπουν υψηλά ανοδικά περιθώρια στα συντηρητικά, όπως τα χαρακτηρίζουν, τριετή business plans .

Ένα ακόμη δυνατό τρίμηνο κερδοφορίας έρχεται για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το β΄ τρίμηνο 2024.

Σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας κινήθηκαν οι τράπεζες στο πρώτο τρίμηνο του 2024, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα ξεπεράσουν τους στόχους που έχουν θέσει για ολόκληρο το έτος.

Τα συνολικά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθαν , στο πρώτο τρίμηνο του 2024, σε 1,09 δισ. ευρώ, έναντι 788 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, αυξημένα σε ποσοστό +38,4%.

Η Εθνική παρουσίασε καθαρά κέρδη 358 εκατ. ευρώ (+38%), η Eurobank 287 εκατ. ευρώ (+21,4%), η Πειραιώς 233 εκατ. ευρώ (+29,4%) και η Alpha Bank 211 εκατ. ευρώ (+89,91%).

Αναβάθμιση

Ολες οι ελληνικές τράπεζες έχουν αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα και μάλιστα δύο κλίμακες πάνω από το ελάχιστο όριο. Προσφάτως η Standard & Poor's και η Moody's έδωσαν ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις τράπεζες προχωρώντας στην αναβάθμιση των ελληνικών

Όπως σημειώνει η S&P, η ενεργός εκκαθάριση των ισολογισμών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος πλησιάζει στο τέλος της, καθώς οι ελληνικές τράπεζες επιτυγχάνουν πλήρη ανάκαμψη μετά την κρίση και αρχίζουν να επωφελούνται από τη θετική οικονομική δυναμική στην Ελλάδα.

Οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν επίσης, μεμονωμένα η κάθε μία τους, σύμφωνα με τον οίκο, σημειώσει σημαντική πρόοδο προς τη βελτίωση της δημιουργίας κερδών και της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μοντέλου τους. Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ήδη δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) 3%-4% στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2024 και η S&P αναμένει περαιτέρω βελτίωση μέχρι το τέλος του 2026.

Ανεβάζουν τον πήχη για τις τραπεζικές μετοχές

Οι ξένοι και εγχώριοι επενδυτικοί οίκοι αυξάνουν τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες αναμένοντας ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο και την απόφαση της ΕΚΤ να δώσει το πράσινο φως στις πληρωμές μερισμάτων για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, ενώ θεωρούν σχεδόν σίγουρο τις αναβαθμίσεις στα guidance των διοικήσεων των τραπεζών.

Την κάλυψη των ελληνικών τραπεζών ξεκίνησε ο ισχυρός επενδυτικός ελβετικός οίκος, UBS δηλώνοντας "αγοραστής" και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με υψηλές τιμές στόχους. Δίνει τιμή - στόχο για την Alpha Bank στα 2,30 ευρώ, για τη Eurobank στα 2,60 ευρώ, για την Εθνική στα 11 ευρώ και για την Πειραιώς στα 5,50 ευρώ.

Οι τιμές-στόχοι που δίνει η JP Morgan είναι για την Alpha Βank τα 2,40 ευρώ, για τη Eurobank τα 2,40 ευρώ, για την Εθνική τα 8,30 ευρώ και για την Πειραιώς τα 5,35 ευρώ.

Η Goldman Sachs για την Εθνική δίνει τιμή στόχο 10 ευρώ, για την Πειραιώς τα 5,30 ευρώ, για την Alpha τα 1,95 ευρώ και για την Eurobank τα 2,5 ευρώ.

Η Jefferies επιβεβαιώνει τις συστάσεις αγοράς για τις μετοχές με τιμή-στόχο για την Alpha Bank τα 2,60 ευρώ, 10,35 ευρώ για την Εθνική , τα 5,25 ευρώ για την Πειραιώς και τα 2,70 ευρώ για τη Eurobank.

Η Eurobank Equities αναβαθμίζει την τιμή-στόχο για την Πειραιώς στο 5,78 ευρώ από 5,40 ευρώ. Για την Alpha Bank η τιμή στόχος είναι στα 2,41 ευρώ και για την Εθνική 10,37 ευρώ.

H Axia επαναλαμβάνει τις συστάσεις "buy" για τις τέσσερις Τράπεζες . Αυξάνει τις τιμές - στόχους για την Alpha Bank στα 2,50 ευρώ, τη Eurobank στα 3,00 ευρώ , την Εθνική στα 10,50 ευρώ και την Πειραιώς στα 5,30 ευρώ.

Η Euroxx διατηρεί διατηρεί συστάσεις "overweight" δίνοντας τιμή - στόχο στα 2,5 ευρώ για τη Eurobank, στα 9,8 ευρώ για την Εθνική, στα 2,4 ευρώ για την Αlpha Bank και στα 5,4 ευρώ για την Πειραιώς.

Η NBG Securities έχει προχωρήσει σε αύξηση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών, διατηρώντας τις συστάσεις υπεραπόδοσης. Οι νέες τιμές στόχοι είναι για την Alpha Bank τα 2,50 ευρώ , για τη Eurobank τα 2,85 ευρώ και για την Πειραιώς τα 5,30 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

