Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.225,71 μονάδες με πτώση 0,17%

Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Πτωτικά κινούνται τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω αβεβαιότητας γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πάνω από τα 100 δολ. το βαρέλι.

O Γενικός Δείκτης, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.225,71 μονάδες σημειώνοντας μικρή πτώση 0,17%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,57 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,28%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+1,79%) και της Allwyn (+1,37%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,25%), της Elvalhalcor (-1,00%) και της Aktor (-0,90%).

Ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, 46 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Λάνακαμ (+5,40%) και Δομική Κρήτης (+3,47%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Τράπεζα Ελλάδος (-3,55%) και Προοδευτική (-3,03%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

