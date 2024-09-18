Ο ΟΤΕ συμπεριλαμβάνεται για 16 η συνεχή χρονιά στο διεθνή δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good Emerging, με σταθερά υψηλές επιδόσεις ESG. Σε συνέχεια αξιολόγησης από την FTSE Russel κατατάχθηκε για το 2024 στο 5% των εταιρειών τηλεπικοινωνιών με την υψηλότερη βαθμολογία, ξεπερνώντας σταθερά τον Μ.Ο των αντίστοιχων βαθμολογιών ανά πυλώνα ESG. Ο FTSE4Good Emerging περιλαμβάνει 713 κορυφαίες εταιρείες από διάφορους κλάδους και 40 εταιρείες του κλάδου

των τηλεπικοινωνιών ως αναγνώριση των σημαντικών επιδόσεών τους σε θέματα περιβάλλοντος,

κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Σχετικά με τη συμμετοχή του ΟΤΕ στη σειρά δεικτών FTSE4Good η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε: «Η παραμονή του ΟΤΕ στη σειρά δεικτών FTSE4Good αποτελεί αναγνώριση των πρακτικών ενσωμάτωσης της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική μας στρατηγική. Μέσα από την εφαρμογή κριτηρίων ESG και με σύμμαχο την τεχνολογία καταφέρνουμε να μειώνουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα και να

αυξάνουμε τον θετικό μας αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μια ακόμη επιλογή, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας, τόσο για την ανάπτυξη του ΟΤΕ όσο και για τη βιωσιμότητα του πλανήτη.»

Οι δεσμεύσεις και οι δράσεις του Ομίλου ΟΤΕ σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης επικεντρώνονται σε 4 στρατηγικές προτεραιότητες, που είναι ευθυγραμμισμένες με αυτές του Ομίλου Telekom: Κλιματική Ουδετερότητα, Κυκλική Οικονομία, Συμπερίληψη και Ίσες Ευκαιρίες στην εργασία, Ψηφιακή Κοινωνία για Όλους. Τα αποτελέσματα των δράσεων του Ομίλου ΟΤΕ έχουν καταγραφεί Ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023.

Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων από την FTSE Russell για τις εταιρείες που πέτυχαν να ενταχθούν στον δείκτη γνωστοποιούνται από την FTSE Russell σε διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι ενσωματώνουν όλο και περισσότερο εκτιμήσεις για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση σε βασικούς δείκτες αναφοράς.

O OTE ανταποκρίνεται σε αξιολογήσεις αναλυτών και συμμετέχει σε σειρά δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης, όπως: “Prime” Corporate ESG Performance στο ISS-ESG, MSCI ESG Research, στο CDP για θέματα Κλιματικής Αλλαγής, 2023 Bloomberg LP Gender-Equality Index (GEI) και στον δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΤΗΕΧ ESG.

Σχετικά με τους δείκτες FTSE4Good



Η σειρά δεικτών Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4Good) δημιουργήθηκε από την FTSE Russell (επωνυμία της κοινοπραξίας μεταξύ της FTSE International Limited και της Frank Russell). Οι δείκτες FTSE4Good χρησιμοποιούνται από πολλούς φορείς της αγοράς για τη δημιουργία και αξιολόγηση κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων προϊόντων. Τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζονται από την ανεξάρτητη συμβουλευτική επιτροπή ESG του FTSE Russell, η οποία αποτελείται από ανώτερους επαγγελματίες της επενδυτικής αγοράς και άλλους κορυφαίους εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς, όπως η ακαδημαϊκή κοινότητα, μη κυβερνητικές και διακυβερνητικές οργανώσεις, εταιρείες και συνδικάτα. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση ότι η μεθοδολογία ESG Ratings και τα σχετικά προϊόντα δεικτών, συμπεριλαμβανομένης της σειράς δεικτών FTSE4Good, εξελίσσονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα του κλάδου και εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.

