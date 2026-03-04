Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με πτώση εν μέσω ανησυχίας για παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Με απώλειες έκλεισε χθες η Wall Street, εν μέσω ανησυχίας για παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις του

Με απώλειες έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις του.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 403,51 μονάδων (–0,83%), στις 48.501,27 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 232,16 μονάδων (–1,02%), στις 22.516,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 64,99 μονάδων (–0,94%), στις 6.816,63 μονάδες.

