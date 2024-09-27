Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι τη Δευτέρα 30/9, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Σεπτέμβριο, συνολικού ύψους 291.535.887 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

• Επίδομα Παιδιού: 521.724 δικαιούχοι - 99.696.480 ευρώ

• Επίδομα Στέγασης: 223.559 δικαιούχοι - 27.145.612 ευρώ

• Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 183.322 δικαιούχοι - 42.540.014 ευρώ

• Αναπηρικά: 190.332 δικαιούχοι - 91.330.392 ευρώ

• Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 586 δικαιούχοι - 200.279 ευρώ

• Επίδομα Ομογενών: 5.427 δικαιούχοι - 191.068 ευρώ

• Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 14.145 δικαιούχοι -5.325.001 ευρώ

• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 19.494 δικαιούχοι - 8.067.276 ευρώ

• Έξοδα Κηδείας: 135 δικαιούχοι - 107.402 ευρώ

• Επίδομα Γέννησης: 9.756 δικαιούχοι - 12.774.350 ευρώ

• Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 4 δικαιούχοι - 2.100 ευρώ

• Κόκκινα Δάνεια: 2.399 δικαιούχοι - 223.069 ευρώ

• Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 11 δικαιούχοι - 11.000 ευρώ

• Πρόγραμμα Γέφυρα: 6 δικαιούχοι - 1.950 ευρώ

• Ευάλωτοι οφειλέτες: 179 δικαιούχοι - 18.698 ευρώ

• Επίδομα Αναδοχής: 606 δικαιούχοι - 289.032 ευρώ

• Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: 1.328 δικαιούχοι - 1.032.655 ευρώ

• Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 11.876 δικαιούχοι - 2.579.509 ευρώ



Σύνολο δικαιούχων, 1.184.889

Σύνολο καταβολών, 291.535.887



Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για το τι δικαιούστε.



Πηγή: skai.gr

