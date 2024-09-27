Σε υψηλό ρεκόρ ανήλθαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς συνεχίζεται το ράλι στις μετοχές που έχουν έκθεση στην Κίνα ύστερα από τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας που ανακοίνωσε το Πεκίνο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,2% στο υψηλό ρεκόρ των 526,70 μονάδων, στις 10:16 ώρα Ελλάδας. Ο δείκτης αναφοράς αναμένεται να καταγράψει τη καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση που έχει σημειώσει εδώ και πάνω από ένα μήνα, εάν διατηρηθούν τα κέρδη του.

Οι μετοχές των εταιριών ειδών πολυτελείας με έκθεση στην Κίνα οδήγησαν τον δείκτη σε άνοδο, με τους τίτλους των LVMH, Hermes, Kering, Hugo Boss και Burberry να ενισχύονται μεταξύ 3% και 4%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

