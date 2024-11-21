Αντετοκούνμπο: Ποιο το νέο μεγάλο «επιχειρηματικό του τρίποντο» του Έλληνα παίκτη

Σε νέο «επιχειρηματικό τρίποντο» στοχεύει ο διεθνής καλαθοσφαιριστής και αστέρας του ΝΒΑ Γιάννης Αντετοκούνμπο, και σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg μια από τις επενδύσεις του είναι στο γυναικείο μπάσκετ.

Ο σούπερ σταρ των Milwaukee Bucks ανακοίνωσε την Πέμπτη το Build Your Legacy Ventures, ένα venture capital fund (ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων) που θα επικεντρωθεί σε επενδύσεις στον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και την τεχνολογία.



Ο Αντετοκούνμπο, δύο φορές MVP του NBA, ελπίζει να βοηθήσει στη σύνδεση των επιχειρηματιών με τους επενδυτές που θα είναι σε θέση να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Το fund έχει ήδη επενδύσει στο Unrivaled, το νέο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών 3 εναντίον 3. Ο Αντετοκούνμπο είναι επίσης επενδυτής στην αμερικανική επαγγελματική ομάδα μπέιζμπολ Milwaukee Brewers.



Όπως αναφέρει το Bloomberg, o Αντετοκούνμπο έρχεται να προστεθεί σε μια λίστα η οποία διαρκώς μεγαλώνει με επαγγελματίες αθλητές οι οποίοι στρέφονται στις επενδύσεις μέσω των επιχειρηματικών κεφαλαίων. Μεταξύ αυτών των αθλητών και αθλητριών βρίσκονται οι Αντρέ Ιγκουοντάλα, Κέβιν Ντουράντ και Σερένα Γουίλιαμς.



Για το Bloomberg, η στροφή αυτή συνιστά εξέλιξη στον επαγγελματικό αθλητισμό, καθώς τα κέρδη των αθλητών διαρκώς αυξάνονται. Τα δύο τελευταία συμβόλαια που υπέγραψε ο Αντετοκούνμπο ξεπέρασαν συνολικά τα 400 εκατομμύρια δολάρια.



Η δημιουργία του fund Build Your Legacy Ventures θα βασιστεί στο προσωπικό χαρτοφυλάκιο του Αντετοκούνμπο. «Αυτό το fund δεν αφορά μόνο τα κεφάλαια», τονίζει ο Αντετοκούνμπο σε δήλωσή του. «Πρόκειται για τη σφυρηλάτηση συνεργασιών και το άνοιγμα του δικτύου μου».



