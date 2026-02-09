Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για απείθεια ασκήθηκε σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη Γιώργο Ξυλούρη, με το προσωνύμιο «Φραπές» , καθώς όταν είχε κληθεί για πρώτη φορά να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχε εμφανιστεί, αλλά είχε στείλει υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Η δίκη προσδιορίστηκε για τις 30 Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.