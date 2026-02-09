Λογαριασμός
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για απείθεια στον «Φραπέ» - Στις 30 Μαρτίου η δίκη

Όταν είχε κληθεί για πρώτη φορά να καταθέσει στην Εξεταστική της Βουλής, δεν είχε εμφανιστεί - Είχε στείλει υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής

Φραπές

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για απείθεια ασκήθηκε σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή  από την Κρήτη Γιώργο Ξυλούρη, με το προσωνύμιο «Φραπές» , καθώς όταν είχε κληθεί  για πρώτη φορά να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχε εμφανιστεί,  αλλά είχε στείλει υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Η δίκη προσδιορίστηκε για τις 30 Μαρτίου.

