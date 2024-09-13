Mε το βλέμμα στραμμένο στην αποψινή ετυμηγορία της Moody's κινήθηκε σήμερα η αγορά ομολόγων.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει την αξιολόγηση του για την ελληνική οικονομία.

Υπενθυμίζεται ότι η Moody's είναι ο μοναδικός διεθνής οίκος αξιολόγησης ο οποίος διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας, μία βαθμίδα (στο Βa1) κάτω από την επενδυτική. Αντιθέτως οι DBRS, Fitch, S&P, Scope έχουν ήδη κατατάξει την ελληνική αγορά στην κατηγορία του investment grade.

Η τελευταία αναβάθμιση της Ελλάδας από την Moody's έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο, ανεβάζοντας τότε την πιστοληπτική της ικανότητα κατά δύο βαθμίδες.

Πάντως το αγοραστικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά ομόλογα διατηρείται με το περιθώριο τους έναντι των γερμανικών να παραμένει κάτω από το 1%.

Σήμερα στη δευτερογενή αγορά και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 113 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 27 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,13% έναντι 2,145% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,98%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.