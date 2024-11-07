Όμιλος Jumbo: Αυξημένες κατά 7% οι πωλήσεις στο δεκάμηνο του 2024

Αύξηση πωλήσεων περίπου 6% παρουσίασε τον Οκτώβριο ο Όμιλος Jumbo σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επίδοση αυτή διατήρησε τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων του Ομίλου κατά το 10μηνο του 2024 (Ιανουαρίου- Οκτωβρίου) σε περίπου +7%. Με τα νέα καταστήματα στην Ρουμανία και Κύπρο να είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία και με την προϋπόθεση ότι οι παρούσες συνθήκες δεν θα χειροτερεύσουν περαιτέρω, η διοίκηση εκτιμά ότι ο στόχος που είχε τεθεί για αύξηση των πωλήσεων κατά 4% για το 2024 είναι επιτεύξιμος.

Αναλυτικότερα, στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2024, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξησηβπερίπου 8%. Συνολικά για το 10μηνο του 2024, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση περίπου 7%, σε σχέση με το 2023.

Οι πωλήσεις των καταστημάτων της Κύπρου, κατά τον Οκτώβριο του 2024, ήταν αυξημένες περίπου 2%. Τέλος Οκτώβρη ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα στην Λευκωσία. Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το 10μηνο του 2024 είναι αυξημένες περίπου 1% , σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στη Βουλγαρία οι πωλήσεις του δικτύου τον Οκτώβριο του 2024 ήταν αυξημένες κατά περίπου 6%. Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία, για το 10μηνο του 2024, είναι αυξημένες κατά περίπου 8%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν αύξηση περίπου 4% τον Οκτώβριο του 2024, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Προς το τέλος Οκτωβρίου ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα στο Βουκουρέστι. Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία, για το 10μηνο του 2024, είναι αυξημένες κατά περίπου 11%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Πηγή: skai.gr

