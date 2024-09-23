Όμιλος ΔΕΗ: Διεθνείς διακρίσεις από το Institutional Investor

Ο Όμιλος ΔΕΗ απέσπασε σημαντικές διακρίσεις σε επτά κατηγορίες στα φετινά βραβεία Developed Europe and Emerging EMEA Equities, τα οποία διοργάνωσε ο διεθνώς αναγνωρισμένος εκδοτικός οίκος Institutional Investor, με εξειδίκευση στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, αναδείχθηκε πρώτος στην κατηγορία Best CEO και παράλληλα, ο Ομιλικός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, και ο Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων, κ. Ιωάννης Στέφος, κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στις κατηγορίες Best CFO και Best IR Professional αντίστοιχα, μεταξύ των εταιρειών Ενέργειας στις αναδυόμενες αγορές (ΕΜΕΑ). Επιπλέον, ο Όμιλος ΔΕΗ κέρδισε το δεύτερο βραβείο στις κατηγορίες Best Investor/Analyst Day και Best ESG Program, ενώ η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων επιβραβεύτηκε στις κατηγορίες Best IR Program και Best IR Team με το τρίτο βραβείο.

Τέλος, με την ένταξή του στις "Most Honored Companies", ο Όμιλος ΔΕΗ συγκαταλέγεται στο κορυφαίο 10% των εταιρειών στην περιοχή των αναδυόμενων αγορών (ΕΜΕΑ). Συγκεκριμένα, ο τίτλος αυτός αποδόθηκε μόνο σε 33 εκ των 332 εταιρειών που αξιολογήθηκαν και προκύπτει από την απόδοση του Ομίλου σε διάφορες κατηγορίες της ετήσιας έρευνας «Developed Europe and Emerging EMEA Executive Team Survey by II Research».

Οι παραπάνω διακρίσεις επιβεβαιώνουν τον μετασχηματισμό που υλοποιείται στον Όμιλο ΔΕΗ, μέσω της δέσμευσης για συνεχή βελτίωση, της προσήλωσης στο στρατηγικό πλάνο και της αφοσίωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Η έρευνα

Η ετήσια έρευνα «Developed Europe and Emerging EMEA Executive Team» διεξάγεται από το Institutional Investor σε 31 κλάδους, με τη συμμετοχή πάνω από 2.000 στελεχών από 1.000 διεθνείς εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι υποψηφιότητες στη φετινή διαδικασία περιελάμβαναν 2.711 άτομα από 1.343 εταιρείες. Τα στελέχη, που συμμετέχουν στην έρευνα, αξιολογούν τις ομάδες των Επενδυτικών Σχέσεων (IR), καθώς και τις διοικητικές ομάδες κάθε υποψήφιας εταιρείας, με βάση περισσότερα από 20 κριτήρια, όπως η Αξιοπιστία του Διευθύνοντος Συμβούλου, η Κατανομή Κεφαλαίων από τον Οικονομικό Διευθυντή, η Δημοσιοποίηση των Χρηματοοικονομικών στοιχείων, η Ποιότητα των Συναντήσεων, η Ποιότητα των εκδηλώσεων προς το επενδυτικό κοινό και η Ουσιαστικότητα των ESG θεμάτων.

Τα βραβεία του Institutional Investor

Το Institutional Investor, που πρόσφατα μετονομάστηκε σε Extel, είναι ένας διεθνής εκδοτικός οίκος με ηγετική θέση, που απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες και εξειδικεύεται σε εκδόσεις σχετικά με τις διεθνείς χρηματαγορές. Για περισσότερα από 30 χρόνια, αναδεικνύει την αριστεία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έχοντας γίνει γνωστό για τις αυστηρές, ερευνητικά τεκμηριωμένες κατατάξεις και βραβεύσεις του.

Όμιλος ΔΕΗ: μετασχηματισμός για ένα βιώσιμο μέλλον για όλους

Ο Όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε μία συνεχή πορεία μετασχηματισμού προς έναν «πράσινο», σύγχρονο, ψηφιακό οργανισμό που δεσμεύεται για την επίτευξη οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Με έμφαση στη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα, καθώς και την περαιτέρω εδραίωσή του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Όμιλος παραμένει αφοσιωμένος στη διατήρηση του ρόλου του ως πολύτιμου κοινωνικού εταίρου σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Το Στρατηγικό Σχέδιο μετασχηματισμού του Ομίλου ΔΕΗ βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: καθαρό και ευέλικτο χαρτοφυλάκιο μονάδων παραγωγής, με την προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και την απoανθρακοποίηση των δραστηριοτήτων του μέσω της επιτάχυνσης της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων, εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου και παροχή υπηρεσιών λιανικής τοποθετώντας τον πελάτη στο επίκεντρο της εμπορικής δραστηριότητάς του.

