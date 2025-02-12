Σε υψηλά πολλών μηνών βρίσκονται οι ποσότητες ρωσικού και ιρανικού πετρελαίου που υπάρχουν μέσα στα πλοία καθώς οι αυστηρότερες κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ μείωσαν τον αριθμό των αγοραστών, αφήνοντας λιγότερα δεξαμενόπλοια διαθέσιμα για την παράδοση φορτίων αυξάνοντας το κόστος του αργού, όπως δήλωσαν εμπορικές πηγές και αναλυτές.

Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει πολλαπλούς γύρους κυρώσεων από τον περασμένο Οκτώβριο σε πλοία και οντότητες από το Ιράν και τη Ρωσία που έχουν σχέση με το πετρέλαιο, διακόπτοντας το εμπόριο με τους μεγάλους εισαγωγείς Κίνα και Ινδία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε την περασμένη εβδομάδα την εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» στο Ιράν, όπου γίνονται προσπάθειες να μηδενιστούν οι εξαγωγές πετρελαίου, προκειμένου να σταματήσει η Τεχεράνη τις προσπάθειες απόκτησης πυρηνικών όπλων.

Ο ΟΠΕΚ δυσκολεύεται να προσελκύσει νέα πλοία για να καλύψει το κενό από τότε που επιβλήθηκαν οι κυρώσεις το τέταρτο τρίμηνο, δήλωσε ο Xu Muyu, ανώτερος αναλυτής στην εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Kpler.

Η απαγόρευση τον περασμένο μήνα από τον όμιλο Shandong Port της Κίνας στα δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις να προσεγγίζουν τα λιμάνια της στην ανατολική επαρχία, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από τα ανεξάρτητα διυλιστήρια που είναι οι κύριοι αγοραστές ρωσικού και ιρανικού πετρελαίου, έχει επίσης δυσκολέψει την εκφόρτωση τέτοιων φορτίων.

Η Shipbroker Braemar ACM δήλωσε ότι το 57% των 126 των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων (VLCC) που συμμετέχουν επί του παρόντος στο εμπόριο αργού από το Ιράν προς την Κίνα υπόκεινται ήδη σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Καθώς οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί και οι παραδόσεις στην Κίνα έχουν μειωθεί, η ποσότητα ιρανικού πετρελαίου σε πλωτές αποθήκες έχει αυξηθεί κατά 10 έως 20 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με εκτιμήσεις τριών αναλυτών.

Στοιχεία από την Kpler έδειξαν ότι οι πλωτές αποθήκες ιρανικού πετρελαίου έχουν περισσότερα από 25 εκατομμύρια βαρέλια, με περίπου το 80% των φορτίων να επιπλέουν στα νερά της Σιγκαπούρης και της Μαλαισίας.

Αντίθετα, η Emma Li, ανώτερη αναλύτρια στο tanker tracker Vortexa Analytics, εκτιμά ότι ο όγκος του ιρανικού αργού σε πλωτές αποθήκες ήταν 73,1 εκατομμύρια βαρέλια στα τέλη Ιανουαρίου.

Οι εξαγωγές του Ιράν αυξήθηκαν για δεύτερο μήνα στα 1,78 εκατομμύρια βαρέλια τον Ιανουάριο, αφού έφθασαν σε χαμηλό δύο ετών στα 1,45 εκατομμύρια τον Νοέμβριο, εξήγησε η Li.

Ρωσία

Για το ρωσικό πετρέλαιο, οι σκληρότερες κυρώσεις που επιβλήθηκαν πριν από ένα μήνα από την απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν έχουν αυξήσει το κόστος για τα διυλιστήρια στην Κίνα και την Ινδία, με το μπρεντ τύπου ESPO να διαπραγματεύεται 2 έως 3 δολάρια πάνω από την τιμή του μπρέντ στο ταμπλό του ICE.

Το κόστος μεταφοράς έχει επίσης αυξηθεί στα ύψη, με λιγότερα διαθέσιμα πλοία. Το κόστος αποστολής πετρελαίου από την Άπω Ανατολή της Ρωσίας στη βόρεια Κίνα ήταν τελευταία φορά περίπου στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια, περίπου τριπλάσιο από αυτό που ήταν πριν από τις τελευταίες κυρώσεις των ΗΠΑ, αν και μειώθηκε από 7 εκατομμύρια δολάρια λίγο μετά την ανακοίνωσή τους.

