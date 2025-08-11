Τα οικογενειακά επιδόματα διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Βοηθούν στην υποστήριξη των νοικοκυριών και είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την πρόληψη της παιδικής φτώχειας.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και τα οικογενειακά επιδόματα διαφέρουν σημαντικά. Ένας τρόπος για να τα συγκρίνουμε είναι να εξετάσουμε πόσα ξοδεύει κάθε χώρα ανά άτομο, σημειώνει το Euronews Business.

Το 2022, οι χώρες της ΕΕ δαπάνησαν κατά μέσο όρο 830 ευρώ ανά άτομο σε οικογενειακά επιδόματα. Αυτό αποτελεί αύξηση 47% από τα 566 ευρώ το 2012.

Ποιες χώρες ξοδεύουν τα περισσότερα για να στηρίξουν τις οικογένειες

Στην ΕΕ, οι δαπάνες για οικογενειακά επιδόματα ανά άτομο το 2022 κυμαίνονταν από 211 ευρώ στη Βουλγαρία έως 3.789 ευρώ στο Λουξεμβούργο, σύμφωνα με την Eurostat.

Αν προστεθούν οι υποψήφιες χώρες της ΕΕ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA), η Αλβανία προσέφερε τα χαμηλότερα επιδόματα ανά άτομο, μόλις 48 ευρώ, ακολουθούμενη από την Τουρκία (57 ευρώ) και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (59 ευρώ).

Στην Ελλάδα, το 2022 κυμαίνονταν στα 264 ευρώ από 168 το 2012.

Γενικά, τα οικογενειακά επιδόματα ανά άτομο είναι υψηλότερα στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη και χαμηλότερα στη Νότια και Ανατολική.

Μετά το Λουξεμβούργο, οι σκανδιναβικές χώρες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας: Νορβηγία (2.277 ευρώ), Δανία (1.878 ευρώ), Ισλανδία (1.874 ευρώ), Σουηδία (1.449 ευρώ) και Φινλανδία (1.440 ευρώ).

«Οι σκανδιναβικές χώρες και η Γαλλία παραμένουν μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες συνολικές δαπάνες σε οικογενειακά επιδόματα, αν και η προσέγγισή τους βασίζεται περισσότερο σε υπηρεσίες σε είδος, όπως η φροντίδα παιδιών, οι οποίες δεν αποτυπώνονται πλήρως από τα μέτρα κατά κεφαλήν παροχών σε χρήμα», δήλωσε η Δρ. Anne Daguerre από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ στο Euronews Business.

Η Γερμανία (1.616 €), η Ελβετία (1.375 €), η Αυστρία (1.340 €) και η Ιρλανδία (1.026 €) δαπανούν επίσης πάνω από 1.000 € ανά άτομο. Το Βέλγιο (976 €) και η Γαλλία (867 €) κατατάσσονται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά δεν φτάνουν το όριο των 1.000 €.

Η Ολλανδία προσέφερε 670 ευρώ ανά άτομο σε οικογενειακά επιδόματα. Αυτό είναι 160 ευρώ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Ιταλία (524 ευρώ) και η Ισπανία (427 ευρώ), και οι δύο μέλη των «τεσσάρων μεγάλων» οικονομιών της ΕΕ, βρίσκονται ακόμα πιο χαμηλά.

Οι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες προσφέρουν τα χαμηλότερα επίπεδα οικογενειακών επιδομάτων. Το Μαυροβούνιο (131 ευρώ) και η Σερβία (117 ευρώ) ακολουθούν την Αλβανία, την Τουρκία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι οποίες συγκαταλέγονται στις τρεις τελευταίες.

Η καθηγήτρια Γκρέγκα Στρμπαν από το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα εξέφρασε επιφυλάξεις κατά τη σύγκριση χωρών: «Το ερώτημα είναι αν όλες οι χώρες ταξινομούν όλα τα επιδόματα με τον ίδιο τρόπο».

Τόνισε ότι υπάρχουν πολλές πολιτικές σκέψεις πίσω από αυτά. «Κάποιες επικεντρώνονται στην υποστήριξη των γονέων (ή κηδεμόνων ενός παιδιού), άλλες στα ίδια τα παιδιά (και τους φοιτητές). Κάποιες είναι καθολικές, κάποιες στοχευμένες. Κάποιες συνδέονται με την αναπηρία ή την κοινωνική πρόνοια», πρόσθεσε.

Πώς έχουν αλλάξει τα οικογενειακά επιδόματα τα τελευταία 10 χρόνια

Μεταξύ 32 χωρών, τα οικογενειακά επιδόματα ανά άτομο μειώθηκαν μόνο σε δύο έθνη, ενώ οι αυξήσεις διέφεραν σημαντικά τα τελευταία 10 χρόνια. Στην ΕΕ, ο μέσος όρος αυξήθηκε από 566 ευρώ το 2012 σε 830 ευρώ το 2022. Πρόκειται για αύξηση 47% ή 264 ευρώ.

Στην Ελλάδα η αύξηση ήταν 57% συγκριτικά με μια δεκαετία νωρίτερα.

Μειώθηκαν κατά 5% (ή -130 ευρώ) στη Νορβηγία και 18% (ή -62 ευρώ) στην Κύπρο. Μέρος αυτής της αλλαγής μπορεί να οφείλεται στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Σε ποσοστιαίους όρους, η Πολωνία ανέφερε μια άνευ προηγουμένου αύξηση 320%, ακολουθούμενη από τη Λετονία (245%), τη Ρουμανία (227%) και τη Λιθουανία (198%).

Τα οικογενειακά επιδόματα ανά άτομο υπερδιπλασιάστηκαν επίσης στην Εσθονία (125%), τη Σερβία (115%), τη Βουλγαρία (112%), την Ισλανδία (110%) και την Κροατία (101%).

Η αύξηση ήταν κάτω από 30% στο Λουξεμβούργο, την Αυστρία, τη Φινλανδία, την Ουγγαρία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Ιρλανδία. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες προσέφεραν ήδη υψηλότερα επιδόματα, με εξαίρεση την Ουγγαρία.

Σε ευρώ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ισλανδία (980 ευρώ), το Λουξεμβούργο (819 ευρώ) και τη Γερμανία (558 ευρώ).

Πηγή: skai.gr

