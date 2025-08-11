Πώς διαμορφώνεται το τοπίο στις χρεώσεις των τραπεζών

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μπαίνει σήμερα σε πλήρη εφαρμογή ο δεύτερος γύρος παρέμβασης της κυβέρνησης – γιατί στις αρχές του 2024 είχαμε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς την ίδια κατεύθυνση - στις προμήθειες που χρεώνουν οι τράπεζες.

Ανάληψη μετρητών

Η ανάληψη μετρητών από το ΑΤΜ άλλης τράπεζας από αυτή του κατόχου της κάρτας, ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ με την προϋπόθεση ότι και οι 2 τράπεζες ανήκουν στο δίκτυο ΔΙΑΣ.

Έως σήμερα: Η χρέωση ήταν 1,5€ έως και 2,75€. Θυμίζουμε ότι η προμήθεια είχε μειωθεί σε αυτό το επίπεδο την 1/1/2024 μετά τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.



Απαγορεύεται η επιβολή προμήθειας και για τις αναλήψεις από ΑΤΜ παρόχου ο οποίος έχει μετοχική σχέση – άμεση ή έμμεση – με τράπεζα, για τους πελάτες της συγκεκριμένης τράπεζας.

Έως σήμερα: Υπήρχε προμήθεια



Δωρεάν γίνονται οι αναλήψεις στις περιοχές που λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ είτε αυτό ανήκει σε τράπεζα είτε σε πάροχο.

Έως σήμερα: Η μηδενική χρέωση ίσχυε μόνο όταν το μοναδικό λειτουργικό ΑΤΜ ανήκε σε τράπεζα.



Προμήθεια στην ανάληψη μπαίνει εφόσον το ΑΤΜ ανήκει σε τράπεζες εκτός συστήματος ΔΙΑΣ ( π.χ. ξένες τράπεζες) και τρίτους παρόχους. Η προμήθεια δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1,5€.

Έως σήμερα: Η προμήθεια μπορούσε να ξεπεράσει και τα 5€ για μεγάλα ποσά.

Ερώτηση υπολοίπου

Καμιά χρέωση υπολοίπου είτε γίνεται σε ΑΤΜ τράπεζας είτε τρίτου παρόχου

Έως σήμερα: Υπήρχε χρέωση

Εμβάσματα

Είτε πρόκειται για εισερχόμενα εμβάσματα είτε για εξερχόμενα (και στις 2 κατηγορίες έως 5.000€) μέσω παρόχων μπαίνει πλαφόν στην χρέωση στα 0,5€. Αφορά φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες και ισχύει τόσο για απλά εμβάσματα όσο και για άμεσες μεταφορές πίστωσης (SEPA). Για συναλλαγές άνω των 5.000€/ημέρα, η τιμολογιακή πολιτική καθορίζεται ελεύθερα.

Έψς σήμερα: Το πλαφόν των 0,5€ ίσχυε μόνο για τις τράπεζες, οι πάροχοι χρέωναν κατά το δοκούν.



Οι παραπάνω αλλαγές έρχονται να προστεθούν σε αυτές που ήδη ισχύουν από τις 20 Ιανουαρίου και συνιστούν τον πρώτο γύρο παρέμβασης της κυβέρνησης συνολικού οφέλους 150εκατ. ευρώ.

Εξόφληση λογαριασμών

Όλες οι πληρωμές που γίνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των τραπεζών ή με πάγια εντολή, δεν επιβαρύνονται με προμήθεια, εφόσον πρόκειται για λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, οφειλές προς Δημόσιο (εφορία και ΕΦΚΑ), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης και ασφαλιστικές εταιρείες.

Αν η πληρωμή όμως γίνει μέσω ΑΤΜ ή στο κατάστημα, υπάρχει χρέωση. Αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες.

Φόρτιση προπληρωμένης κάρτας

Μέχρι 100 ευρώ/ημέρα, η φόρτιση στις προπληρωμένες κάρτες γίνεται δωρεάν. Για μεγαλύτερα ποσά ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της τράπεζας.

Αγορές μέσω POS

Η μείωση κατά 50% στις προμήθειες που επιβάλλονται στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις για αγορές έως 10€ μέσω POS από τους πελάτες τους, επεκτείνεται σε αγορές έως 20 ευρώ.



Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών, τα όρια πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS διαρκώς διευρύνονται. Σήμερα ισχύουν 2 διακριτά όρια, 500 ευρώ και 500 ευρώ ανά ημέρα, για συναλλαγές μεταξύ πολιτών και για αγορές. Από το Νοέμβριο, συνολικά η αγορά υποχρεούται να δίνει τη δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS και από το 2026 τα δύο διακριτά όρια διπλασιάζονται σε 1000 ευρώ και 1000 ευρώ ανά ημέρα.

Όμως στις μεταφορές μεταξύ πολιτών, για ευνόητους λόγους, τίθεται μηνιαίο πλαφόν στις 5.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

