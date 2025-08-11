Ebury: Η στερλίνα εκτινάσσεται λόγω επιθετικής στάσης της Τράπεζας της Αγγλίας

* Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Η αγορά συναλλάγματος μέχρι στιγμής απορροφά με σχετική άνεση τον καταιγισμό ανακοινώσεων για δασμούς, καθώς και το εξελισσόμενο αφήγημα περί επιβράδυνσης της οικονομίας των ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, η εξαίρεση ήταν η στερλίνα, η οποία βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα αποδόσεων, καθώς η συνεδρίαση του Αυγούστου της Τράπεζας της Αγγλίας κατέληξε στην πιο «επιθετική» μείωση επιτοκίων που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Τα νομίσματα της Λατινικής Αμερικής επίσης σημείωσαν καλή πορεία, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στη χαμηλή τους αποτίμηση και στη σχετική απομόνωσή τους από τους δασμούς του Τραμπ.

Το δολάριο μέχρι στιγμής διατηρείται σχετικά καλά, παρά τα σαφή σημάδια επιβράδυνσης της οικονομίας και τη γενικότερη θεσμική υποβάθμιση, η οποία εκφράστηκε πρόσφατα με την απόλυση του επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, επειδή δημοσίευσε μια έκθεση για την αγορά εργασίας που δεν άρεσε στον Τραμπ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν αυτή η ανθεκτικότητα θα διατηρηθεί ενόψει της κρίσιμης έκθεσης για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) που θα ανακοινωθεί την Τρίτη και αναμένεται να δείξει περαιτέρω ανοδική πίεση από τους δασμούς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο επίκεντρο θα βρεθούν την Τρίτη οι εκθέσεις για την αγορά εργασίας και την Τετάρτη το ΑΕΠ του β΄ τριμήνου.

Στερλίνα

Η στερλίνα προσέφερε την πιο ενδιαφέρουσα συναλλακτική εικόνα στα κύρια νομίσματα (G10) την περασμένη εβδομάδα, καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας εμφανίζεται πολύ πιο ανήσυχη για τον επίμονο πληθωρισμό από όσο πίστευε η αγορά. Παρότι η συνεδρίαση του Αυγούστου οδήγησε σε μείωση επιτοκίων, χρειάστηκαν δύο ψηφοφορίες για να ληφθεί αυτή η απόφαση, ενώ τέσσερα από τα εννέα μέλη ψήφισαν κατά οποιασδήποτε μείωσης του βασικού επιτοκίου. Η στερλίνα εκτινάχθηκε μετά την ανακοίνωση, καθώς οι επενδυτές μετέθεσαν τις προσδοκίες τους για την επόμενη μείωση επιτοκίων στο 2026. Αναμένουμε περαιτέρω μεταβλητότητα στη στερλίνα αυτή την εβδομάδα, καθώς τα κρίσιμα στοιχεία (εκθέσεις για την αγορά εργασίας τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και το ΑΕΠ του β΄ τριμήνου) θα δώσουν μια νέα εικόνα για την έκταση της επιβράδυνσης της βρετανικής οικονομίας. Ωστόσο, η προοπτική προς το παρόν είναι ξεκάθαρα στασιμοπληθωριστική.

Ευρώ

Το κοινό νόμισμα προς το παρόν παραμένει εκτός πρωτοσέλιδων, καθώς οι θερινοί μήνες στην Ευρώπη παραδοσιακά κυλούν χωρίς ιδιαίτερες οικονομικές ή πολιτικές ειδήσεις. Το οικονομικό περιβάλλον στην Ευρωζώνη παραμένει δύσκολο, με τους δείκτες PMI να υποδεικνύουν στασιμότητα και τον γερμανικό μεταποιητικό τομέα να μην εμφανίζει ακόμη ουσιαστική επίδραση από το δημοσιονομικό πακέτο της Γερμανίας που ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος. Οι δασμοί 15% που συμφωνήθηκαν με τις ΗΠΑ απομακρύνουν τα πιο δυσμενή σενάρια, αλλά παράλληλα προσθέτει ακόμα ένα βάρος. Συνολικά, θεωρούμε ότι θα είναι δύσκολο για το ευρώ να κινηθεί πολύ υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.

Δολάριο ΗΠΑ

Τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ συνεχίζουν να δίνουν μια έντονη αίσθηση στασιμοπληθωρισμού, καθώς η αγορά εργασίας επιβραδύνεται σε σημείο στασιμότητας (αν και χωρίς ενδείξεις συστηματικών απολύσεων), η καταναλωτική ζήτηση αυξάνεται υποτονικά, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις και προσδοκίες παραμένουν υψηλές. Την περασμένη εβδομάδα, τα στοιχεία επιχειρηματικού κλίματος ISM το αντικατόπτρισαν αυτό, με τα στοιχεία του Ιουλίου να δείχνουν αργή αύξηση στις παραγγελίες, αλλά εκτίναξη του υποδείκτη τιμών πληρωθέντων, πιθανότατα λόγω μετακύλισης του κόστους των δασμών.

Αυτή την εβδομάδα έχουμε δύο κρίσιμους ελέγχους για αυτό το σενάριο: ο πληθωρισμός την Τρίτη, που αναμένεται να δείξει επίμονη ανοδική πίεση στον βασικό υποδείκτη, και την Παρασκευή η έκθεση λιανικών πωλήσεων Ιουλίου, που θα δώσει μια επίκαιρη εικόνα για την κατάσταση του κινητήριου μοχλού της οικονομίας των ΗΠΑ, δηλαδή της καταναλωτικής ζήτησης. Συνολικά, οι περίπου δύο μειώσεις επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που έχουν αποτιμηθεί για το υπόλοιπο του έτους φαίνονται εύλογες, αλλά κάθε έκθεση πληθωρισμού αποκτά πλέον αυξημένη σημασία, δεδομένης της μεγάλης αβεβαιότητας ως προς το ποιος τελικά θα επωμιστεί το κόστος των δασμών: οι εξαγωγείς, οι αμερικανικές επιχειρήσεις ή οι Αμερικανοί καταναλωτές.



