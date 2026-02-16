Οι υπογραφές με τη Chevron και τα επόμενα ορόσημα

Της Δώρας Αντωνίου

Σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία ενίσχυσης του αποτυπώματος και του ρόλου της χώρας μας ως σημαντικού κόμβου στον τομέα της ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου είναι η υπογραφή, σήμερα, των συμφωνιών μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron - Helleniq Energy, που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα θαλάσσια μπλοκ «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ». Η υπογραφή θα γίνει παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στην προσπάθεια της χώρας για αξιοποίηση πιθανών ενεργειακών κοιτασμάτων, με μεγάλη γεωπολιτική σημασία.

Σταδιακά, με τα βήματα που γίνονται, οι κουκίδες αρχίζουν να ενώνονται, παίρνει μορφή και αποκτά σαφές χρονοδιάγραμμα ο σχεδιασμός για την ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Σε επίπεδο διεθνών συσχετισμών, η σημερινή υπογραφή των συμφωνιών ενισχύει τους δεσμούς της Αθήνας με την Ουάσιγκτον, που έχει καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή, τόσο μέσω της συμμετοχής της σε ενεργειακά πρότζεκτ αξιοποίησης κοιτασμάτων, όσο και με την τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς με τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.

Ένα σχέδιο στο οποίο η Ελλάδα επίσης φιλοδοξεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, για τον οποίο αναμένονται ιδιαίτερα κρίσιμες αποφάσεις στις 24 Φεβρουαρίου στις διαβουλεύσεις που θα γίνουν στην Ουάσιγκτον με τη συμμετοχη εκπροσώπων των χωρών της περιοχής και της Κομισιόν και στόχο την άρση των εμποδίων και την απελευθέρωση του διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας μέχρι την Ουκρανία.

Η σημερινή τελετή υπογραφής των συμφωνιών παραχώρησης επισημοποιεί την είσοδο στην έρευνα για πιθανά κοιτάσματα στη χώρα μας του μεγάλου ενεργειακού κολοσσού της Chevron, που ήδη έχει παρουσία και ενεργό συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών έργων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σε Ισραήλ, Κύπρο και Αίγυπτο, ενώ έχει υπογράψει συμφωνίες για έρευνες και στη Λιβύη, αλλά και πολύ πρόσφατα για τη θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά της Συρίας. Η αύξηση των περιοχών στις οποίες θα αρχίσουν έρευνες για κοιτάσματα υδρογονανθράκων και η συμμετοχή σε αυτές μιας εταιρείας με την τεχνογνωσία και την μεγάλη εμπειρία της Chevron σε αναζήτηση κοιτασμάτων σε μεγάλα θαλάσσια βάθη, ενισχύουν τις πιθανότητες αξιοποίησης του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου.

Παράλληλα, η εμπλοκή του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού και το συνακόλουθο αμερικανικό ενδιαφέρον για ομαλή εξέλιξη της ερευνητικής δραστηριότητας, δημιουργεί αποτρεπτικό πλαίσιο για πιθανές σκέψεις παρεμπόδισης των ερευνών.

Οι συμφωνίες που θα υπογραφούν σήμερα θα έρθουν προς κύρωση στη Βουλή και ακολούθως αναμένεται μετά από λίγους μήνες η έγκριση του Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης, που θα ανοίξει το δρόμο για τις έρευνες στο πεδίο. Αναμένεται ότι προς το τέλος του έτους ή το αργότερο στις αρχές του 2027 η Chevron θα φέρει το ειδικό σκάφος, που θα αρχίσει τις σεισμικές έρευνες στα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα. Μετά την αξιολόγηση των πρώτων ευρημάτων, θα ακολουθήσουν στοχευμένες τρισδιάστατες έρευνες στα σημεία που θα θεωρηθεί ότι έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και συγκεντρώνουν τις περισσότερες ενδείξεις για ύπαρξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

