Πτωτικές τάσεις επικρατούν στις αγορές την Πέμπτη, με τα ασιατικά χρηματιστήρια να κλείνουν με πτώση και τις ευρωπαϊκές αγορές να ανοίγουν με αρνητικό πρόσημο.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται και οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές σήμερα.

Το Ιράν ανέφερε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ και θα απορρίψει μια προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός, περιγράφοντας αντ' αυτού τους δικούς του όρους, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του στενού του Ορμούζ.

Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 0,75%, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει πτώση 0,93%.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 1,01%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 0,57%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει πτώση 0,80%.

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να σημειώνει πτώση 0,60% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται πτωτικά κατά 0,44%.

Πτώση για τα futures στη Wall Street

Πτωτικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται πτωτικά κατά 0,46%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν πτώση 0,51%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν οριακές απώλειες 0,62%.

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στις αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημειώνει πτώση 1,14%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε πτωτικά κατά 3,22%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έκλεισε αρμητικά κατά 0,22% και ο Nikkei κατέγραψε απώλειες 0,27%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο -1,32%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 1,89% χαμηλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με οριακή πτώση 0,10%.

Οριακή άνοδος του ευρώ έναντι του δολαρίου

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,1563 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 184,3700 γεν, στο 0,8658 με τη στερλίνα και στο 0,9154 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 159,4600 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,3356 δολάρια.

