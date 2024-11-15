Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 22 Νοεμβρίου

Από τις 18 ως τις 22 Νοεμβρίου 2024, θα καταβληθούν συνολικά 45.547.737 ευρώ σε 83.608 δικαιούχους, στο πλαίσιο των καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ

ΕΦΚΑ

Συνολικά 45.547.737 ευρώ θα καταβληθούν σε 83.608 δικαιούχους από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 21 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.277.737 ευρώ σε 32.883 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας)
  • από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 11.500.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 16.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
  • 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 50.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 2.000.000 ευρώ σε 25 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΔΥΠΑ eΕΦΚΑ ΕΦΚΑ e-ΕΦΚΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark