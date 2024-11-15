Συνολικά 45.547.737 ευρώ θα καταβληθούν σε 83.608 δικαιούχους από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 21 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.277.737 ευρώ σε 32.883 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας)

από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 11.500.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

16.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

50.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

2.000.000 ευρώ σε 25 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

