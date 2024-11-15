Συνολικά 45.547.737 ευρώ θα καταβληθούν σε 83.608 δικαιούχους από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 21 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.277.737 ευρώ σε 32.883 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας)
- από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 11.500.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 16.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
- 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
- 50.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
- 2.000.000 ευρώ σε 25 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
