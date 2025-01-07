Eurostat: Πτώση των τιμών στα τρόφιμα στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο - Η καλύτερη επίδοση στην ευρωζώνη

Πτώση των τιμών στα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα καπνικά καταγράφηκε στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, σε μία ακόμα ένδειξη ότι η πίεση που δέχτηκαν οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί το προηγούμενο διάστημα εξασθενεί σταθερά και σε κάποιες περιπτώσεις αντιστρέφεται.

Στον σχετικό επιμέρους δείκτη αποτυπώνεται ότι τον τελευταίο μήνα του περασμένου έτους οι τιμές των τροφίμων, των αλκοολούχων ποτών και των καπνικών στη χώρα μας υποχώρησαν κατά 0,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, ενώ είχε προηγηθεί μία σχεδόν αδιάλειπτα επιβραδυντική τάση επί δεκατρείς μήνες.

Η επίδοση της Ελλάδας στον εν λόγω δείκτη είναι η καλύτερη ανάμεσα στα κράτη μέλη που έχουν υποβάλει στοιχεία για τον Δεκέμβριο και μακράν καλύτερη από τον προκαταρκτικό μέσο όρο της ευρωζώνης, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,7%.

Η τελευταία φορά που η Ελλάδα είχε αρνητικό πληθωρισμό στον σύνθετο δείκτη των τροφίμων του αλκοόλ και των καπνικών ήταν τον χειμώνα και την άνοιξη του 2021, όταν οι υγειονομικοί περιορισμοί λόγω της πανδημίας είχαν προκαλέσει δραστική πτώση της κατανάλωσης.

Ο ευρύτερος δείκτης τιμών καταναλωτή μετρήθηκε στο 2,9% για την Ελλάδα τον Δεκέμβριο, ελαφρά μειωμένος σε σχέση με το 3% που καταγράφηκε τον Νοέμβριο. Στην ευρωζώνη, αντίθετα, κινήθηκε ανοδικά, «σκαρφαλώνοντας» από το 2,2% στο 2,4% στο ίδιο διάστημα.

Η αναλυτική μέτρηση της Eurostat για τον πληθωρισμό Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των υπόλοιπων υποδεικτών για κάθε είδους αγαθά και υπηρεσίες, θα δημοσιευτεί στις 17 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

