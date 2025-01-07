«Το σχέδιό μας για την αποκλιμάκωση των τιμών έχει θετικά αποτελέσματα», τόνισε σε δήλωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος αναφορικά με τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα (-0,2%) για τον μήνα Δεκέμβριο.
«Ύστερα από αρκετά χρόνια, η Ελλάδα έχει σύμφωνα με την Eurostat αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα για τον μήνα Δεκέμβριο. Το σχέδιό μας για αποκλιμάκωση των τιμών, ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, ενημέρωση των καταναλωτών, αυστηρούς ελέγχους στην αγορά και ταυτόχρονα συνεργασία με την υγιή επιχειρηματικότητα έχει θετικά αποτελέσματα. Ασφαλώς δεν πανηγυρίζουμε. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά με αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας απέναντι στην κοινωνία, για να κάνουμε πράξη την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος για όλους τους πολίτες», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.
