ΟΠΕΚΑ: Πού οφείλεται το πρόβλημα στην καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Το πρόβλημα καταβολής Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε 15.328 δικαιούχους οφείλεται στο διατραπεζικό σύστημα συναλλαγών ΔΙΑΣ ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, σχετικά με τη μη έγκαιρη καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε 15.328 δικαιούχους που το λαμβάνουν μέσω της EUROBANK ΑΕ, ο ΟΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι «η εμπλοκή προέκυψε λόγω τεχνικού προβλήματος στο διατραπεζικό σύστημα συναλλαγών ΔΙΑΣ και δεν συνιστά υπαιτιότητα του Οργανισμού», ενώ διαβεβαιώνει ότι οι πληρωμές θα γίνουν κανονικά, μετά την αργία της Καθαράς Δευτέρας.

Συγκεκριμένα ο ΟΠΕΚΑ αναφέρει στην ανακοίνωσή του: «Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνει τους δικαιούχους του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» οι οποίοι συνεργάζονται με την EUROBANK ΑΕ ότι, λόγω τεχνικού ζητήματος, η Τράπεζα απέρριψε εκ παραδρομής 15.328 εντολές πληρωμής κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των πληρωμών στις 28/02/2025.

Για την αποκατάσταση του προβλήματος η ΔΙΑΣ θα αποστείλει εκ νέου τις 15.328 εντολές πληρωμής προς την Τράπεζα EUROBANK ΑΕ, με προγραμματισμένη ημερομηνία εκτέλεσης την Τρίτη 04/03/2025 ή την Τετάρτη 05/03/2025.

Ο ΟΠΕΚΑ παρακολουθεί στενά τη διαδικασία και διαβεβαιώνει τους δικαιούχους ότι οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν ομαλά και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Ζητούμε την κατανόηση των δικαιούχων σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που ανέκυψε στις διατραπεζικές συναλλαγές, οι οποίες είναι εκτός του ελέγχου του ΟΠΕΚΑ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

