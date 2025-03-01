Σχέδιο στοχευμένων νομοθετικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση στρεβλώσεων και την αποκατάσταση αδικιών προκειμένου ευρύτερες κοινωνικές ομάδες να ωφεληθούν από τις ισχυρές δημοσιονομικές και αναπτυξιακές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας θέτει σε εφαρμογή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Σ’ αυτό εντάσσεται η ευνοϊκή ρύθμιση των αγροτικών χρεών, το πάγωμα της «προσωπικής διαφοράς» για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι πλέον θα λαμβάνουν μισθολογικές αυξήσεις καθώς και η διεύρυνση των κριτηρίων του εξωδικαστικού μηχανισμού που ανοίγει τον δρόμο σε γενναίες ρυθμίσεις για χιλιάδες οφειλέτες υψηλότερου εισοδήματος.

Πρόκειται για τις πρώτες ενδεικτικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στη διευρυμένη ατζέντα στοχευμένων μέτρων που έχει καταστρώσει και υλοποιεί το υπουργείο Οικονομικών. Στόχος είναι η βεντάλια των πρωτοβουλιών αυτών να ξεδιπλωθεί τους επόμενους μήνες ενώ θα έχει προηγηθεί η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1 Απριλίου η οποία θα ενισχύσει τα εισοδήματα 570.000 μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, οδηγώντας παράλληλα σε αύξηση και του εισαγωγικού μισθού των δημοσίων υπαλλήλων.

Αυξήσεις στο δημόσιο

Η νέα διάταξη του υπουργείου Οικονομικών οδηγεί σε αυξήσεις μισθών και αναδρομικά για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Ειδικότερα, όσοι έχουν προσωπική διαφορά μικρότερη από 300 ευρώ θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση στον μισθό τους, δηλαδή δεν θα επέρχεται κανένας συμψηφισμός. Αν έχουν προσωπική διαφορά 400 ευρώ θα λάβουν τη μισή αύξηση μισθού, ενώ αν η προσωπική διαφορά είναι 310 ευρώ συμψηφίζονται μόνο τα 10 επιπλέον ευρώ και καταβάλλεται το υπόλοιπο της μισθολογικής αύξησης. Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 11,6 εκατ. ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση τα επόμενα χρόνια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο οικονομικό επιτελείο συζητούνται και παρεμβάσεις που ενδεχομένως χρειαστεί να γίνουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν στρεβλώσεις που αφορούν την «προσωπική διαφορά» των συνταξιούχων

Ρυθμίσεις οφειλών

Με τον διπλασιασμό των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων περισσότεροι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσεις τα χρέη τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού με “κούρεμα” κεφαλαίου 28%. Προϋπόθεση είναι οι οφειλές τους προς τις τράπεζες και τους servicers να μην υπερβαίνουν τα 300.000 ευρώ.

Ειδικότερα, για μία τετραμελή οικογένεια το εισοδηματικό κριτήριο ένταξης στη ρύθμιση αυξάνεται πλέον στα 35.000 ευρώ από 14.000 ευρώ. Το περιουσιακό όριο σε 330.000 ευρώ από 165.000 ευρώ και το όριο καταθέσεων σε 35.000 ευρώ από 17.500 ευρώ. “ Ο εξωδικαστικός μηχανισμός θα καλύπτει και τη μεσαία τάξη” σημείωσε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τη νέα ρύθμιση.

Κόκκινα δάνεια αγροτών

Η νέα ρύθμιση που προωθείται αφορά κόκκινα δάνεια αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών ύψους 3,8 δισ. ευρώ. Προβλέπει περικοπές προσαυξήσεων, περισσότερες δόσεις και μεγαλύτερο χρόνο αποπληρωμής των οφειλών, ενώ οδηγεί σε αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων των αγροτών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά στην παραγωγή. Αφορά συνολικά 21.000 αγρότες και 700 συνεταιρισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.