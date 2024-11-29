Β. Ψάλτης: Η συνεργασία Alpha Bank – UniCredit προσφέρει έναν ευθύ δρόμο για τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων

Την ετοιμότητα της Alpha Bank να συμβάλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους νέες ευκαιρίες χάρη στη στρατηγική της συνεργασία με την UniCredit, υπογράμμισε ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης μιλώντας στο συνέδριο “Greece Talks” του Travel.gr.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημαντική ιστορική διαδρομή της Τράπεζας, που συμπλήρωσε φέτος 145 χρόνια πρωταγωνιστικής συμβολής στην ελληνική οικονομία και κοινωνία και αποτελεί ένα ισχυρό εθνικό brand το οποίο διακρίνεται για τη συνέπεια, την ανθεκτικότητα και τη διαρκή εξέλιξή του, ώστε να καλύπτει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των Πελατών.

Η σημασία της εξωστρέφειας και οι νέες δυνατότητες που παρέχει η συνεργασία Alpha Bank – UniCredit

Συμμετέχοντας σε πάνελ με θέμα “National Brands of Greece”, μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΕΒ και Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Bespoke SGA Holdings Α.Ε. Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του Ομίλου Grecotel Μάρι Δασκαλαντωνάκη, ο κ. Ψάλτης τόνισε τη σημασία της εξωστρέφειας, που αποτελεί «κλειδί» για την αναγκαία αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας, και διαβεβαίωσε ότι «οι ελληνικές τράπεζες είναι έτοιμες να στηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ανοίξουν τα φτερά τους προς τα έξω».

Όπως εξήγησε, το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί ως προπομπός για την είσοδο των επιχειρήσεων σε ξένες αγορές και έχει δύο ρόλους: αφενός, να βοηθάει τις επιχειρήσεις να κάνουν το επόμενο βήμα, το οποίο απαιτεί από την πλευρά τους διαφορετική οργάνωση και εταιρική διακυβέρνηση, και, αφετέρου, να βρίσκεται δίπλα τους σε ό,τι χρειάζονται στο πλαίσιο της ανάπτυξής τους εκτός συνόρων.

«Η Alpha Bank, μέσω της στρατηγικής της συνεργασίας με την UniCredit, προσφέρει έναν ευθύ δρόμο που συμβάλλει στη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και αποτελεί την απόλυτη ουσία της ευρωπαϊκής τραπεζικής ενοποίησης, καθώς οι επιχειρήσεις μπορούν να εξυπηρετούνται από την Ελλάδα για την παρουσία τους σε 13 χώρες οι οποίες ανήκουν στο δίκτυο της UniCredit», τόνισε ο CEO του Ομίλου Alpha Bank και πρόσθεσε:

«Το γεγονός ότι η UniCredit – μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες, η οποία προσπαθεί τόσο ενεργά να προωθήσει την τραπεζική ενοποίηση με τις δύο μεγάλες προσφορές που έχει πρόσφατα καταθέσει – επέλεξε την Ελλάδα και την Alpha Bank αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για τη χώρα μας όσο και για την Τράπεζα»

Η ηγετική θέση της Alpha Bank στη στήριξη του ελληνικού τουρισμού

Ο κ. Ψάλτης σημείωσε ότι η εξωστρέφεια προέρχεται από τον τουρισμό και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, που στηρίζονται ενεργά από την Τράπεζα στις προσπάθειές τους.

Αναφερόμενος ειδικά στον τουριστικό τομέα, επισήμανε ότι η Alpha Bank πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότησή του, διαθέτοντας συνολικά υπόλοιπα που ξεπερνούν τα €3,5 δισ., διατηρώντας μακροχρόνιες σχέσεις με τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων ξενοδόχων αλλά και έχοντας συμβάλει στην υλοποίηση επενδύσεων από μεγάλα διεθνή brands, «με στόχο οι επενδύσεις αυτές να συνάδουν με αυτό που ταιριάζει στην Ελλάδα».

Σε αναζήτηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης εκτός συνόρων οι ελληνικές τράπεζες

Απαντώντας στο ερώτημα του συντονιστή της συζήτησης, δημοσιογράφου Αντώνη Σρόιτερ, σχετικά με το εάν οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν την απαιτούμενη ευρωστία ώστε να επιστρέψουν στα Βαλκάνια, όπου είχαν αποκτήσει κυρίαρχη θέση τη δεκαετία το 2000 αλλά υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ο κ. Ψάλτης δήλωσε ότι «οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε φάση βιώσιμης κερδοφορίας, ανεξαρτήτως της πορείας των επιτοκίων, χάρη σε μια σειρά ενεργειών: έχουν μειώσει δραστικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έχουν ελέγξει το λειτουργικό τους κόστος, έχουν αυξήσει την παραγωγικότητά τους και έτσι είναι έτοιμες να ενισχύσουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων».

Υπογράμμισε δε την κομβική συμβολή της Alpha Bank στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων, με την καθαρή της πιστωτική επέκταση σε αυτόν τον τομέα να ανέρχεται περίπου στα 9 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 67% σε σχέση με το 2018.

«Από ’κει και πέρα, οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές σε σχέση με πριν από 15 χρόνια, όταν οι ελληνικές τράπεζες είχαν αναπτυχθεί στα Βαλκάνια και ήλεγχαν σωρευτικά μερίδιο 25% στην περιοχή», παρατήρησε ο CEO του Ομίλου Alpha Bank και πρόσθεσε:

«Εκείνη την περίοδο, οι εξαγωγές της χώρας μας ήταν εστιασμένες στα Βαλκάνια, ενώ σήμερα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη γκάμα περιοχών. Συνεπώς, το κρίσιμο για τις ελληνικές τράπεζες είναι να αποφασίσουν σε ποιες περιοχές εκτός του Ελλαδικού χώρου θα κατευθύνουν τα διαθέσιμα κεφάλαια ώστε να βοηθήσουν την υφιστάμενη ή νέα πελατεία τους. Όλοι επεξεργαζόμαστε ποιο μπορεί να είναι το επόμενο βήμα για τη διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση».

Επιπλέον, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Ρουμανία, όπου η Alpha Bank, όπως σημείωσε, ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που εισήλθε στην αγορά το 1993 και πλέον, μέσω της συγχώνευσης με τη θυγατρική του Ομίλου UniCredit, δημιουργεί ένα νέο σχήμα που θα αποτελεί την 3η μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα.

«Παρά την πολύ απότομη κρίση που βίωσε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα την περασμένη δεκαετία, με τον εξαναγκασμό των πωλήσεων των συμμετοχών του σε τράπεζες στα Βαλκάνια, στη συνείδηση του κόσμου – όχι μόνο των Ελλήνων – το brand μας παρέμεινε ισχυρό. Το 90% της μετοχικής σύνθεσης της Alpha Bank είναι μη Έλληνες που έχουν στη μνήμη τους αυτό που ήταν η Alpha Bank πριν από την κρίση και τη συνδέουν με τη σταθερότητα και τη δυναμική της Ελλάδας σήμερα. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις ομολογίες που εκδίδουμε και αποδεικνύει ότι έχουμε βαδίσει με συνέπεια στην ιστορική μας διαδρομή», σχολίασε ο κ. Ψάλτης.

Alpha Bank: 145 χρόνια συνεπούς διαδρομής

Με αφορμή τον τίτλο του πάνελ, “National Brand of Greece”, o CEO του Ομίλου Alpha Bank παρατήρησε ότι «η έννοια του brand δεν αφορά μόνον στον λογότυπο, τα χρώματα, αλλά στο σύνολο των χαρακτηριστικών που διακρίνουν μια εταιρεία στην αγορά. Είναι η ιστορική της διαδρομή», συμπληρώνοντας:

«Η Alpha Bank έχει πορεία 145 ετών. Διαθέτει μάλιστα έναν ιδιαίτερο λογότυπο, που προέρχεται από την πίσω όψη του αργυρού στατήρα της Αίγινας, της πρώτης πόλης-κράτους που “έκοψε” νόμισμα στον Ελλαδικό χώρο. Το σήμα και το μπλε χρώμα της ταυτότητας της Τράπεζάς μας αποτελούν σύμβολα ελληνικότητας».

Σημαντικές επενδύσεις στον τεχνολογικό μετασχηματισμό

Κληθείς να σχολιάσει τις αλλαγές που επιφέρουν στον τραπεζικό τομέα οι τεχνολογικές εξελίξεις, ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στις μεγάλες επενδύσεις που υλοποιεί η Alpha Bank σε αυτόν τον τομέα, ανταποκρινόμενη στις νέες ανάγκες των Πελατών της:

«Επενδύουμε 150 εκατ. ευρώ εδώ και 5 χρόνια. Πραγματοποιούμε κολοσσιαίες επενδύσεις, ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτό που θέλουν οι Πελάτες μας. Βρίσκεται σε εξέλιξη μία πολύ μεγάλη μεταστροφή, που θα δείτε να ολοκληρώνεται στα επόμενα 2-4 χρόνια. Τότε ο Πελάτης θα πραγματοποιεί πλέον τα πάντα από το κινητό του τηλέφωνο και η φυσική του παρουσία στα καταστήματα θα σχετίζεται μόνο με θέματα οικονομικού προγραμματισμού».

Όσον αφορά στον επιχειρηματικό τομέα, σημείωσε ότι η συνεργασία με την UniCredit αποτελεί τη λύση που παρέχει η Alpha Bank στις επιχειρήσεις ώστε να καλύπτουν από την Ελλάδα τις ανάγκες τους στο εξωτερικό, χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύουν και να αναζητούν εκεί άλλη τράπεζα.

Πηγή: skai.gr

