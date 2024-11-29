myDATA: Στις αρχές του 2025 η υλοποίηση της εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής

Στις αρχές του ερχόμενου έτους, ξεκινά η υλοποίηση της εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής στην πλατφόρμα myDATA, για την παρακολούθηση της διακίνησης των αγαθών σε πραγματικό χρόνο, όπως σημειώθηκε και στην ειδική εκδήλωση για τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης την προηγούμενη εβδομάδα στο Ζάππειο. Στόχος του χρονοδιαγράμματος που τίθεται είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων ώστε να ανταποκριθούν στις σχετικές υποχρεώσεις λειτουργίας του νέου πλαισίου.

Ειδικότερα, με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστου Δήμα, και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, οι προθεσμίες έναρξης της ψηφιακής παρακολούθησης διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

Α’ Φάση (Βασικές Λειτουργίες έκδοσης και διαβίβασης δελτίων αποστολής στο myDATA)

Επιχειρήσεις της πρώτης περιόδου: Προαιρετικά μέχρι 31/3/2025, υποχρεωτικά από 1/4/2025:

Έως και τις 31/3/2025 καθορίζεται η προαιρετική διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, των δεδομένων της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών για την Α’ Φάση, για τις υπόχρεες επιχειρήσεις της πρώτης περιόδου (τζίρος πάνω από 200.000€, καθώς και επιχειρήσεις που διακινούν φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα, ενεργειακά προϊόντα, οικοδομικά υλικά, ελαιόκαρπο και ελαιόλαδο).

Επιχειρήσεις της δεύτερης περιόδου: Προαιρετικά μέχρι 30/9/2025, υποχρεωτικά από 1/10/2025:

Έως και τις 30/9/2025 καθορίζεται η προαιρετική διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA των δεδομένων της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών για την Α’ φάση, για τις υπόχρεες επιχειρήσεις της δεύτερης περιόδου (υπόλοιπες επιχειρήσεις, που δεν εντάσσονται στην πρώτη περίοδο εφαρμογής).

Για τις επιχειρήσεις αυτές, η Α΄ Φάση γίνεται υποχρεωτική από 1/10/2025.

Β’ Φάση (Ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης, μεταφορτώσεων και παράδοσης αγαθών)

Για το σύνολο των επιχειρήσεων: Προαιρετικά από 1/5/2025 έως 30/9/2025, υποχρεωτικά από 1/10/2025:

Από 1/5/2025 έως και 30/9/2025 καθορίζεται η προαιρετική διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA των δεδομένων της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών για τη Β’ φάση, για το σύνολο των υπόχρεων επιχειρήσεων.

Από 1/10/2025 και εφεξής διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών για το σύνολο των υπόχρεων επιχειρήσεων και τίθενται σε ισχύ οι εξαιρέσεις έκδοσης ψηφιακών παραστατικών διακίνησης.

Επισημαίνεται ότι το νέο πλαίσιο ψηφιακής έκδοσης παραστατικών διακίνησης συναλλαγών αξιοποιεί τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και διευκολύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις, με σκοπό τόσο την απλούστευση των διαδικασιών συμμόρφωσης όσο και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, αναμένεται η αυστηροποίηση του πλέγματος κυρώσεων για τη διακίνηση αγαθών χωρίς την έκδοση των κατάλληλων παραστατικών, με δεκαπλασιασμό των σχετικών προστίμων. Συγκεκριμένα τα πρόστιμα πρόκειται να ανέλθουν σε:

πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για υπόχρεους τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και

